بالصور… الأبطال الخمسة الذين أبهروا العالم

أنهى الفريق الرجالي للرياضيين الروس بطولة أوروبا لألعاب القوى (الجمباز) لعام 2016 الأوروبي، للدفاع عن لقب أقوى الفرق الرياضية لألعاب القوى في القارة.

وفاز الأبطال الخمسة بالمرتبة الأولى وبالميداليات الذهبية، وهم: نيكيتا إيغناتيف ونيكيتا ناغورني ودافيد بيليافسكي ونيكولاي كوكسينكوف ودينيس أبليازين في بطولة أوروبا لألعاب القوى للرجال، بيرن بسويسرا.

كما وحصل لاعبان آخران على ميداليات أخرى: ذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة في الأداء الفردي.

الرياضي الروسي نيكولاي كوكسينكوف خلال أدائه لألعاب الجمباز في بطولة أوروبا لألعاب القوى.

الرياضي الروسي دينيس أبليازين خلال أدائه لألعاب الجمباز في بطولة أوروبا لألعاب القوى.

الرياضي الروسي نيكيتا إغناتيف خلال بطولة أوروبا لألعاب القوى في بيرن بسويسرا.

من اليسار إلى اليمين – الحاصلون على المرتبة الأولى والميداليات الذهبية، الرياضيون الروس نيكيتا ناغورني ودينيس أبليازين ونيكيتا إيغناتيف في بطولة أوروبا لألعاب القوى للرجال، بيرن بسويسرا.

الرياضي الروسي نيكيتا ناغورني أثناء بطولة أوروبا لألعاب القوى للرجال في بيرن بسويسرا.

دافيد بيليافسكي خلال أدائه تمريناً أثناء بطولة أوروبا لألعاب القوى للرجال في بيرن بسويسرا.

الرياضي الروسي نيكولاي كوكسينكوف خلال أدائه لألعاب الجمباز في بطولة أوروبا لألعاب القوى.