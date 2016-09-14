"جيرلان" GUERLAIN تقويم مصمّم العطور

يكتشف تييري واسّر، مصمّم عطور "جيرلان" Guerlain العالمَ، شهراً بعد شهر، باحثاً عن المكوّنات الطبيعية المفضّلة لدى "جيرلان" Guerlain. وينقله شهر سبتمبر إلى منطقة توسكانا المشمسة، وتحديداً إلى السوسن.

يكشف شهر سبتمبر عن رائحة السوسن الخفيّة

كلّما يتمّ ذكر السوسن، دائماً ما تراود الزهرة الأذهانَ فوراً. تتواجد هذه الزهور المهيبة على سيقان طويلة وممشوقة، وتأتي ضمن تشكيلة لامتناهية من الألوان.

على الرغم من ذلك، لا يُمكن إيجاد الكنز العطري الخاصّ بالسوسن في البتلات، بل هو مخفيّ في جذور السوسن الشاحب – وهو صنف ذات أزهار بنفسجيّة شاحبة.

يحبّ السوسن أن يأخذ وقته، وتشتهر أراضي توسكانا بكَونها صبورة... يحتاج الجذمور إلى ثلاثة أعوام ليتطوّر بالكامل، ثمّ يحتاج إلى ثلاثة أعوام إضافيّة ليجفّ ويكشف عن كافة جوانبه العطريّة. مركّبة ومعقّدة ذات تباينات من البنفسج والأخشاب الثمينة، تزيّن رائحة السوسن العطرَ بتأثير ناعم.

"أحبّ السوسن لأنّه يلعب بمشاعرنا ويمنح إحساساً بالنضارة والنعومة. وهو يجعل عطر "شاليمار" Shalimar يتفتّح ويمنح عطر "لور بلو" L’Heure Bleue لمسةً من النعومة".

تييري واسر