بالصوت - مدرب الوداد لـ في الجول: لهذا السبب خسرنا ضد الأهلي.. ومواجهة الزمالك مختلفة

مباراة قوية ربما تقود الفائز فيها للعرش الإفريقي.. الزمالك والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الوداد البيضاوي ورغم تأهله لنصف النهائي بعد تصدر المجموعة الأولى، إلا أنه لم يستطع الفوز على الأهلي ممثل مصر ذهابا وإيابا.

موسى نداو النجم السنغالي السابق والمدرب المساعد للوداد المغربي لا يرى ذلك مصدر قلق لفريقه، فالفريق حاليا لم يعد كما كان في دور المجموعات.

FilGoal.com حاور نداو قبل مباراة الزمالك مع الوداد البيضاوي يوم الجمعة المقبل..

كيف يختلف الأهلي عن الزمالك

وقال نداو لـFilGoal.com "ستكون مباراة مختلفة للغاية، ضد الأهلي كانت مواجهة في المجموعات من أجل المركزين الأول والثاني".

وأضاف "الآن ضد الزمالك الوضع مختلف كليا لأنه نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، نعرف أنها مختلفة كليا وكل شيء سيكون مختلفا لنا".

ضد الزمالك

وتطرق للحديث عن قوة الزمالك قائلا:"الزمالك فريق كبير في إفريقيا والكل يعرف ذلك وفي مصر نفس الأمر، لديه الكثير من اللاعبين النجوم والكبار يلعبون له وتاريخه كبير في الكرة الإفريقية والمصرية".

واستدرك "نحن نحترم هذا الفريق طبعا".

الوداد

وتحدث عن فرصة الوداد في نصف النهائي "نحن في نصف النهائي، بالنسبة لنا لأننا لدينا فرصة كبيرة أيضا، لأننا سنلعب المباراة الأولى في مصر".

وأكمل "وكل الفريق سيدافع عن تلك الفرصة في المباراة الأولى".

واسترسل "إن حصلنا على نتيجة جيدة في مصر فستكون فرصتنا للتأهل للنهائي أكبر، وكل شيء سيتحدد في مواجهة الجمعة ضد الزمالك".

وأردف "لكننا نحترمه بالطبع، إن تأهل الزمالك لنصف النهائي وتخطى تلك المرحلة فنحن نحترمه بالطبع، لكننا سنأتي لنحصل على نتيجة جيدة".

نقاط قوة الزمالك

وتحدث نداو عن مدى معرفته بفريق الزمالك فأجاب مازحا "لا أعرف أي لاعبين من الزمالك لأننا لم نكن في نفس المجموعة".

وأضاف "لكن من خبرتي أفضل من واجهته حتى كلاعب على الإطلاق حينما كنت مهاجما للهلال هو أشرف قاسم لاعب الزمالك كان أفضل لاعب رأيته على الإطلاق في الدفاع".

وتابع "قاسم كان أفضل مدافع رأيته على الإطلاق".

واستكمل "لكن حاليا بالنسبة للزمالك لدينا الوقت لرؤية الفريق ومشاهدته ومعرفة الكثير عنه، وبعد مباراة الجمعة سنرى الزمالك جيدا".

لماذا خسر الوداد أمام الأهلي؟

كما علل نداو خسارة الوداد لخمسة نقاط ضد الأهلي قائلا:"لا أعتقد أن نتيجة 0-0 في مصر سيئة. كانت جيدة للغاية".

واستدرك "لكن في المباراة الثانية لم يكن الوضع مشابه، اللاعبون كانوا يعرفون أنهم على بعد خطوة ومروا بحالة سيئة بعض الشيء، لكن أيضا الأهلي لعب جيدا جدا في تلك المباراة، وكان لديه فرصة للتأهل لنصف النهائي".

وأضاف "كانت تلك المباراة هي الفرصة الأخيرة له للتأهل لنصف النهائي ولعب مباراة جيدة جدا وفقط هذا، قبل المباراة كانت لدينا 7 نقاط والأهلي أعتقد نقطة، واحتاج بشدة للفوز من أجل التأهل، وأتى بخبرة أكبر وتمكن من خطف الفوز وقد كان".

واستكمل "لكن الشيء المهم لنا من أجل التأهل، ضد الأهلي لم نكن جيدين ولعبنا بطريقة سيئة، لكنها عملت من أجلنا بشكل جيد لأنها منحتنا الدافع والقوة من أجل الفوز على زيسكو بالمباراة التالية والتأهل لنصف النهائي".

وتابع "هزيمة الأهلي ساعدتنا جدا وستساعدنا مرة أخرى ضد الزمالك، لأننا اكتسبنا الكثير من الخبرة ضد الأهلي وسنحاول ألا نرتكب نفس الأخطاء ضد الزمالك".

هل يمتلك الوداد الفرصة للفوز بدوري أبطال إفريقيا؟

أجاب نداو "بالطبع لدينا الفرصة نحن في نصف النهائي الآن، الوداد ضمن الأربعة الأفضل الآن، وسنلعب المباراة الثانية في المغرب".

وأتم "ستكون مباراتنا مختلفة كليا مع الزمالك عما كانت عليه ضد الأهلي، إن تمكنا من تحقيق نتيجة جيدة في مصر فقد نصل للنهائي، وأيضا الفريق يريد أن يصل للنهائي، نظرا لأن أخر نهائي فزنا به كان الذي لعبته أنا مع الوداد وحققت معه اللقب في 1992، لدينا دافع كبير للوصول للنهائي ولدينا دافع كبير للوصول للنهائي للفوز بتلك الكأس للمرة الثانية".

وكان أخر نهائي للبطولة وصل له الوداد في عام 2011 حينما واجه الترجي التونسي وتعادل ذهابا بنتيجة 0-0 وخسر إيابا بنتيجة 1-0.