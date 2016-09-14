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فيلم في الجول - ' تعالوا نكسب إفريقيا ' .. نجوم الزمالك يروون كواليس النجمة الخامسة وسحق الوداد

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فيلم في الجول - ' تعالوا نكسب إفريقيا ' .. نجوم الزمالك يروون كواليس النجمة الخامسة وسحق الوداد فيلم في الجول - ' تعالوا نكسب إفريقيا ' .. نجوم الزمالك يروون كواليس النجمة الخامسة وسحق الوداد

"تعالوا نكسب إفريقيا" هتاف جمهور الزمالك قبل مواجهتي الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بحثا عن النجمة السادسة.. قصة اللقب الخامس يرويه نجوم القلعة البيضاء في فيلم FilGoal.com.

FilGoal.com يقدم فيلما وثائقيا جديدا، من إنتاج شركة 7 Sports Agency عن ليلة مثيرة توج بها الزمالك باللقب الخامس لدوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء، وأيضا الفوز على الوداد في كأس السوبر 3-1.

حازم إمام وميمي الشربيني ومدحت عبد الهادي ومحمد أبو العلا وجمال حمزة وغيرهم يتحدثون عن كواليس تتويج الزمالك بنهائي إفريقيا 2002 والفوز على الوداد في السوبر الإفريقي 2003.

يمكنك مشاهدة الفيلم من هنا: *

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