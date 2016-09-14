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مصادر بالتموين: نستورد القمح عن طريق مناقصات عالمية بدون وسطاء

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مصادر بالتموين: نستورد القمح عن طريق مناقصات عالمية بدون وسطاء مصادر بالتموين: نستورد القمح عن طريق مناقصات عالمية بدون وسطاء

>كتبت سماح لبيب

كشفت مصادر مطلعة بوزارة والتجارة الداخلية، أن هيئة السلع التموينية ليس لها علاقة بما تردد عن وجود خلاف بين العلاقات التجارية الروسية مع بعد قرار وزارة الزراعة بمنع استيراد قمح يحتوى على أى نسبة من فطر الإرجوت، كما كان معمولا به من قبل، خاصة وأن روسيا تعد من أولى مصادر استيراد مصر للقمح.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هيئة السلع التموينية تستورد القمح وفقا لمناقصات عالمية لحسابها بدون أى وسيط من تجار أو مستوردى القمح، وذلك وفقا لما أقرته وزارة التموين منذ عامين، وأنه لا يوجد أى سلطة من مستوردى القمح على الهيئة لأنها تستورد لصالحها من البورصات العالمية. 

وكان اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين، صرح لـ "اليوم السابع"، أن الوزارة ملتزمة بقرار الوزارة بمنع استيراد أى كميات تحتوى على فطر الإرجوت، وأنه سيتم البحث عن مناشىء جديدة لاستيراد القمح من مختلف الدول الأخرى والتى تقدر بما يقرب من ١١ دولة تستورد منها مصر. 

كما أكد الوزير لـ "اليوم السابع"، أنه سيطالب مجلس الوزراء بالسماح فقط للكميات التى تم التعاقد عليها من قبل القرار، والتى تتعدى الـ ٧٠٠ ألف طن للدخول حتى لا تتعرض مصر للتحكيم الدولى من الدول التى تم الاستيراد منها.


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مصر 365

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