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مرتضى منصور: حضور حاملى التذاكر فقط لمباراة الزمالك والوداد

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مرتضى منصور: حضور حاملى التذاكر فقط لمباراة الزمالك والوداد مرتضى منصور: حضور حاملى التذاكر فقط لمباراة الزمالك والوداد

المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس نادي الزمالك – أرشيفية

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الجماهير التي تملك تذاكر لقاء الزمالك والوداد المغربي، هي فقط التي ستتمكن من التواجد في مدرجات استاد برج العرب بالإسكندرية الذي سيستضيف المباراة.

وأشار مرتضى إنه لن يسمح للمشاغبين بحضور لقاء الزمالك والوداد، موضحًا أن من يملك كارنيه حضور المباريات بالإضافة إلى تذكرة اللقاء، هو من سيتمكن من تشجيع الزمالك في المباراة القادمة، وذلك وفقًا لما صرحه لـ موقع الرسمي لنادي الزمالك.

وأشار رئيس نادى الزمالك، إلى أن المباراة ستشهد حضور 10 آلاف متفرج، بالإضافة إلى 500 دعوة فقط طبقا للاتفاق مع وزارة الداخلية، وأكد أنه سيكون هناك 7 منافذ لتسليم التذاكر والكارنيهات للجماهير داخل مقر نادي الزمالك غدًا الخميس، أما تذاكر المباراة هى  كالتالي: 5 جنيهات للدرجة الثالثة، و20 جنيهًا للدرجة الثانية، و50 جنيهًا للدرجة الأولى.

ويلعب الزمالك مع الوداد المغربي، بعد غد الجمعة، على استاد برج العرب، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

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