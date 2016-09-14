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النائب محمد المسعود: وزير السياحة سيكرر جولته بشرم الشيخ لتنشيط السياحة

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النائب محمد المسعود: وزير السياحة سيكرر جولته بشرم الشيخ لتنشيط السياحة النائب محمد المسعود: وزير السياحة سيكرر جولته بشرم الشيخ لتنشيط السياحة

>كتب محمد رضا

رافق النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، وزير السياحة، يحيى راشد، خلال جولته التفقدية لعدد من الفنادق بمدينة شرم الشيخ، للوقوف على استعدادات الفنادق لعودة السياحة.

 

وقال النائب محمد المسعود، لـ"اليوم السابع"، إن وزير السياحة، وعد بتكرار تلك الجولة بشكل دورى لمتابعة النشاط السياحى بالمدينة، فى إطار حرص الدولة بجميع مؤسساتها على تنشيط السياحة.

 

وأوضح ان الجولة التفقدية تضمنت زيارة كل من فندق ريكسوس، وفندق ماريوت، ومدينة هوليود، وفندق هيلتون، وفندق نوفيتيل، وقرية عرابية.

 

جدير بالذكر أن وزير السياحة، رافقه خلال جولته عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بمدينة شرم الشيخ، ومحافظة جنوب سيناء.

 

 


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