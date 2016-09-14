الاتحاد الأوروبى يأمر بتشكيل قوة حرس حدود داخل دول منطقة الـ«شينجين»

أقدم الاتحاد الأوروبى على منح الضوء الأخضر لتشكيل قوة حرس الحدود الجديد والمعروفة باسم”فرونتكس”، والتى يعتقد بدء عملها الشهر المقبل.

ومن جانب آخر قال وزير الداخلية السلوفاكي، روبرت كاليناك، “إن القوة الجديدة سوف تسهم في مواجهة أوروبا للتحديات التي تشهدها منطقة شنجن، حيث حرية السفر بدون تأشيرات دخول”، وذلك بحسب ما نشرته “سكاى نيوز” عربية.

كما تقرر نشر ضباط اتصال في بعض الدول لمراقبة تحركات المهاجرين، ودشنت الخطة في وقت عانى فيه خفر السواحل ببعض دول الاتحاد جراء وصول ما يزيد عن مليون شخص العام الماضي سعيًا إلى مأوى أو وظيفة.