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شركة بريطانية تحطم رقما قياسيًا بإصدار السندات

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شركة بريطانية تحطم رقما قياسيًا بإصدار السندات شركة بريطانية تحطم رقما قياسيًا بإصدار السندات

أطلقت الشركة الوطنية البريطانية للطاقة ” National Grid” أكبر إصدار لسندات مقومة بالجنيه بلغ حجمه 3 مليارات جنيه استرليني (أي نحو 3.99 مليار دولار).

وأفادت صحيفة “فاينانشال تايمز”، الأربعاء 14 سبتمبر، أن هذا الإصدار يأتي بعد دخول الشركة قائمة الشركات المدرجة في برنامج شراء الأصول من السوق من قبل بنك انكلترا.

وحطم هذا الإصدار رقما قياسيا سابقا كانت قد حققته شركة “إيني” الإيطالية للطاقة، بإصدارها سندات بالإسترليني في العام 2009، بلغت قيمتها 2.25 مليار جنيه استرليني (أي 3.63 مليار دولار وفق سعر الصرف في 31 ديسمبر 2009).

تجدر الإشارة إلى أن الشركة سوف تنفق الأموال التي ستجمعها من أجل إعادة هيكلة الديون القائمة.

ويتألف هذا الإصدار من خمس مراحل، وسيكون استحقاق السندات فيها خلال 5 أعوام و 12 عاما و 22 عاما و 30 عاما.

يذكر أن الشبكة الوطنية البريطانية للطاقة، تأسست في العام 1990، ويقع مقرها الرئيس في لندن. وتمتلك الشركة شبكات توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، في المملكة المتحدة، ولديها نحو 7200 كيلومتر من خطوط الكهرباء، فضلا عن 1500 كم من الكابلات تحت الأرض.

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