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#ليلة_الأبطال – إيجواين وديبالا يقودان يوفنتوس لبداية حلم النجمة الثالثة

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#ليلة_الأبطال – إيجواين وديبالا يقودان يوفنتوس لبداية حلم النجمة الثالثة #ليلة_الأبطال – إيجواين وديبالا يقودان يوفنتوس لبداية حلم النجمة الثالثة

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس عن تشكيل فريقه الذي سوف يواجه إشبيلية يوم الأربعاء في أولى جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

ويطمح يوفنتوس للظفر باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1985 و1996 وذلك بعد سيطرته على البطولات المحلية في إيطاليا خلال الأعوام الأخيرة.

وجاء تشكيل البيانكونيري كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

في الدفاع: أندريا بارزالي- ليوناردو بونوتشي- جيورجيو كيلليني-

في الوسط: دانييل ألفيش- سامي خضيرة- ليمينا- كوادو أسامواه- باتريس إيفرا

في الهجوم: باولو ديبالا- جونزالو إيجواين

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