أخبار عاجلة

الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر -
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه» -
صور.. محافظ القليوبية يضع لافتة الشهيد «الحارثي» على مدرسة بمسقط رأسه -
ضبط سائق حافلة مدرسية بأسوان لتعاطيه المخدرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أين تذهب «جمرات الحج» بعد رمي الحجاج لها ؟

Google+ Print
أين تذهب «جمرات الحج» بعد رمي الحجاج لها ؟ أين تذهب «جمرات الحج» بعد رمي الحجاج لها ؟

رصد كاميرا الجزيرة عملية جمع وتخزين وفرز ونقل “الجمرات” داخل “قبو” جسر الجمرات عقب استخدامها من قبل حجاج بيت الله الحرام.

ويحتوي جسر الجمرات على عدة طوابق واستطاعت كاميرا “الجزيرة مباشر” النزول إلى قبو الجسر كي تُظهر كيف يتم التعامل مع “الحصى” عقب إلقائها من قبل الحجاج.

وأظهرت اللقطات كيف تتجمع “الجمرات” في حوض كبير يعمل بشكل ألي و له باب إلكتروني يطل على عدد من المدرجات، التي تقوم بدورها برفع هذه الجمرات إلى أعلي حيث تُكب في سيارات نقل كبيرة، لنقلها بعد ذلك.

ويقدر وزن الجمرات التي تُلقى كل عام بعد انتهاء مناسك الحج بألف طن.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا