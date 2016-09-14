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في المغرب.. الطاقة النظيفة تبدأ من المساجد

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تخطط المغربية حاليا، في مشروع مدته أربع سنوات، إلى توفير مصادر إضاءة موفرة للطاقة، إضافة إلى استخدام أنظمة ألواح شمسية بالمساجد حول المغرب لتشغيل المكيفات.

وستؤدي هذه الخطوة إلى تطوير كفاءة مصادر الطاقة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ما يؤدي إلى خلق فرص متعددة للاستثمار.

وبالتعاون مع الحكومة الألمانية، ستقوم الحكومة المغربية بتنفيذ مشروع “المساجد الخضراء” بـ 600 مسجد من أصل 15 ألفا بالبلاد.

وسيتم تجهيز أسطح المساجد بألواح شمسية لإنتاج الطاقة اللازمة في بلد تسطع فيه الشمس طيلة أيام السنة تقريبا.

وفي تصريح خص به وكالة الصحافة الفرنسية، قال عضو الوكالة الألمانية الدولية للتعاون من أجل التنمية والشريكة في المشروع عبر المساندة الفنية، جون كريستوف كونزت، إن هذا المشروع “مربح” وهو “100 في المئة مغربي” و”مبتكر بشكل خاص”.

ويهدف المشروع إلى تخفيض استهلاك الطاقة في أماكن الصلاة بحوالي 40 في المئة، وخلق العديد من فرص العمل.

وستدعو الحكومة المغربية وسائل الإعلام لتغطية هذا المشروع، والتأكيد على أهميته بالمدارس في ظل حملتها لدعم الطاقة النظيفة.

ويعد المشروع جزءا من خطة المغرب الطموحة للاعتماد بصورة كبيرة على الطاقة المتجددة، إذ أعلن إنشاءه لأكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، نور 1، والتي بدأ العمل عليها في فبراير الماضي بهدف توفير 42 في المئة من احتياجات المغرب للطاقة بحلول عام 2020.

كما يساهم المغرب بشكل كبير في المجهود الدولي في مجال المناخ، حيث يستضيف ما بين 7 و18 نوفمبر القادم القمة الـ 22 للمناخ في مدينة مراكش وسط البلاد، بعد سنة من استضافة باريس للنسخة الـ21 من القمة والتي وقع 195 بلدا على الاتفاق الخاص بها.

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