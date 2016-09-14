البوليساريو تعتبر انتخابات المغرب “مسرحية مهزلة”

تواصل جبهة البوليساريو كيل الاتهامات المسترسلة ضد المغرب في إطار حرب إعلامية قادتها هذه المرة إلى التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة؛ وذلك بعد ما أقحم إبراهيم غالي، الأمين العام للجبهة، نفسه في ملف الاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل.

ووصف زعيم الجبهة الانتخابات التشريعية المرتقبة بالمغرب بـ”المسرحية”، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام موالية للبوليساريو التي أوردت أن موقف غالي جاء ضمن “رسالة له إلى المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون”.

وزاد غالي، الذي وصف المغرب قبل أيام في رسالته إلى الجزائر بمناسبة عيد الأضحى بـ”المملكة الشقيقة” ضمن خطابه المتناقض، أن الانتخابات المغربية في الصحراء تشكل “مهزلة باسم الديمقراطية؛ واعتبر أن المملكة “تحرم الصحراويين من التصويت المشروع، الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة كحق مقدس، في استفتاء لتقرير المصير”.

الرسالة، التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية التابعة للجبهة، قال فيها خليفة الزعيم الراحل عبد العزيز المراكشي إن “المغرب يسعى إلى جعل الصحراويين مجرد مصوتين في انتخابات لا ناقة لهم فيها ولا جمل”، واستحضر زعيم جبهة البوليساريو من جديد أشغال شق المغرب لطريق بمنطقة الكركرات الحدودية، معتبرا إياها “خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وفيما يشبه تهديدا ضمنيا للمغرب بالعودة إلى الحرب، جاء ضمن رسالة غالي أن “معركة الشعب الصحراوي المظفرة محتدمة ومتواصلة، ويجب أن تتصاعد على كل الجبهات وفي كل المواقع، وستمضي نحو أهدافها النبيلة بقوة وعزيمة ووحدة والتحام وثبات، مهما تطلب ذلك من زمن وثمن وتضحيات”، وفق تعبير رسالته.