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ضبط موظف جمع 115 قطعة أثرية تمثل مختلف العصور بالوادى الجديد

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ضبط موظف جمع 115 قطعة أثرية تمثل مختلف العصور بالوادى الجديد ضبط موظف جمع 115 قطعة أثرية تمثل مختلف العصور بالوادى الجديد

تمكنت مديرية أمن الوادي الجديد، من القبض على أحد تجار الآثار بمنزله بمدينة الخارجة، كان ينوي بيع شحنه من الآثار خلال أيام العيد، وأكدت التحريات قيام المواطن م. ر. ح. 36 سنة “موظف” بالاتجار بالآثار، وتجميع 115 قطعة أثرية تمثل مختلف العصور التاريخية واتخذ من منزله بمدينة الخارجة مكانًا لترويج وبيع الآثار.وبناء على المتابعة الميدانية لرجال المباحث وعلى الفور كلف اللواء عصام بدير مدير أمن الوادي الجديد قيادات البحث الجنائي بالمديرية بقيادة العميد عصام مهني والعقيد إيهاب شمس بمسايرة ومتابعة التاجر، وتكثيف أعمال المراقبة على منزله، وأكد النقيب أحمد زوام معاون قسم شرطة الخارجه بأنه تم القبض على المتهم وبحوزته 115 قطعة أثرية.

وتم تحرير محضر رقم 4314 جنح الخارجة وتحويله للنيابة العامة، والتي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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