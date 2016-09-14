حكايات #في_الدوري - أخر لقب خرج من قبضة الأهلي والزمالك والأخير دون شركات

العنوان قد يكون مغايرا بعض الشئ عن الحقيقة ولكن شقه الأول حقيقي بأنه أخر لقب خرج من بين أهل القمة، الأهلي والزمالك أما الشق الثاني في العنوان فليس حقيقي بالكامل. ومن الممكن القول بأنها شركات أصبحت ذو قاعدة جماهيرية.

تفرع الدوري المصري لتقام مبارياته في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والدقهلية والجيزة وسوهاج.

بدأ الدوري المصري بـ14 فريقا، هم الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري وغزل المحلة وبلدية المحلة وجولدي وسكة حديد سوهاج والمنصورة والقناة وغزل السويس والمقاولون والترسانة. أهلا بكم في الحلقة الثانية عشر من حكايات #في_الدوري .

تميز هذا الموسم، 2001/2002 بتنافسية عاليه بين الأهلي والزمالك والإسماعيلي، والدوري الممتاز وقتها لم يعرف أنديه الشركات والهيئات بشكلها الحالي، حيث كانت موجودة في الدوري، فوجودها كان مصحوبا بجماهيرية عريضة مثل غزل المحلة، من لم يمتلك سلاح الجماهير كان يقدم كره القدم الممتعة كالمقاولون العرب صاحب تاريخ في البطولات الإفريقية والمحلية.

اعتمد الأهلي في بداية الموسم ولأول مرة على إستقدام المدرسة البرتغالية من خلال وجود مانويل جوزيه دا سيلفا والذي من بداية دخوله للدوري الممتاز أطلق تصريحا يواجه به كل فرق الدوري المصري بقول واحد.. لا أخاف.

أما الزمالك فدخل بفريق الأحلام صاحب درع الموسم الماضي بفارق ثمانِ نقاط كاملة عن أقرب المنافسين – الأهلي - ويدخل متسلحا بالغاني أحمد فليكس أملا في تحقيق درع الدوري للموسم الثاني على التوالي.

والإسماعيلي يدخل بتجربة المصري محسن صالح صاحب أفضل أداء للكرة المصرية منذ بداية الألفية الثالثة ومسلح بأهم سلاح وهو محمد بركات.

بدأت المسابقة في يوم 21 سبتمبر عام 2001 وفي أجواء بلد الغريب الساخنة لقن غزل السويس الأهلي درسا قاسيا وهزمه هدفين دون رد لأميدو كريم ومحمود النادي، ثم استعاد الأهلي بريقه مجددا بالفوز على الاتحاد في الأسبوع الثاني والفوز على المنصورة بإستاد القاهرة وإقصاء القناة في استاد هيئة قناة السويس بهدف للسيراليوني تشيرنو.

أما الزمالك في أول أربع أسابيع فحقق العلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات بالفوز على جولدي بالقاهرة والمنصورة بالمنصورة وغزل المحلة بالقاهرة، وتعادل مع الإسماعيلي بالإسماعيلية سلبيا.

الإسماعيلي في أول أربع أسابيع أعلن نيته بقوة على الإقدام على سباق الدرع فبدون أن تهتز شباكه فاز على الترسانة في الاسماعيلية والمنصورة في المنصورة وجولدي بالقاهرة ولم يعطله إلا التعادل مع الزمالك.

في الأسبوع الخامس بدأت ملامح القمة مبكرا مع ثاني مفاجآت الموسم، الزمالك يتعادل في سوهاج مع الوافد الجديد ممثلها سكك حديد سوهاج 3/3 بقيادة جمال عبد الحميد والأهلي يفوز على البلدية بالقاهرة والإسماعيلي مازال يقدم عروضه القوية بالفوز على غزل المحلة في عقر داره.

مع الاسبوع السادس انفرد الأسماعيلي بالقمة بالفوز على سوهاج المتعملق أمام الزمالك بخماسية نظيفة، وانفرد الزمالك بالمركز الثاني بالفوز على المقاولون أما الأهلي فسقط في فخ التعادل في بورسعيد أمام المصري سلبيا.

في الأسبوعين السابع والثامن، الإسماعيلي قطار لا يوقفه أحد استمر وبشباك نظيفة واكتسح المقاولون بالقاهرة برباعية وكذلك أيضا غزل السويس في الإسماعيلية ليحافظ على القمة في ثمانية أسابيع بشابك نظيفة.

أما الزمالك حافظ على فارق النقاط بفوز قوي وأداء ثابت أمام غزل السويس والاتحاد وكذلك الأهلي حافظ على فارق نقاطه في المركز الثالث بفوزين على الترسانة وجولدي ولكن بأداء باهت للغاية.

الأسبوع التاسع شهد لقاء القمة بعد عودة الأهلي من إنتصار هام بتعادله مع الترجي في تونس بهدف للمقاتل سيد عبد الحفيظ، ولكن هذا لم يشفع لهزيمته أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في قمة الدور الأول.

أما الإسماعيلي فتعثر في الإسكندرية بتعادل سلبي أمام الاتحاد ليتصدر الإسماعيلي بفارق الأهداف عن الزمالك المتساوي معه بالفوز على الأهلي الذي احتفظ بالمركز الثالث رغم الهزيمة.

أخر أربع أسابيع في الدور الأول قبل التوقف من أجل كأس أمم إفريقيا في مالي 2002. واصل الزمالك سطوته بفوزه على القناة والمصري 4-2 بنتيجة واحدة والترسانة 5-2 بالقاهرة وتعثر وحيد بتعادل أمام البلدية في المحلة لينهي الدور الاول بـ33 نقطة ليتصدر بهم جدول الدور الأول بجدارة على الرغم من وضوح هشاشة خطوطه الخلفية، إلا أن ترسانته الهجومية أخفت الكثير من العيوب القاتلة.

الإسماعيلي فاز على القناة واستقبل لأول مرة هدف وعلى البلدية وعلى المصري في بورسعيد وتأجل له لقاء الأهلي وبذلك يكون قد اقتنص 32 نقطة بدون لقاء الاهلي الذي تأجل لفبراير 2002 .

الدور الثاني.. صحوة أهلاوية وتراجع زملكاوي و الإسماعيلي يغرد خارج السرب

مع إستعادة الأهلي للقب دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز بدأ صحوته في الدوري بلعب مؤجلاته من الدور الأول بالفوز على سوهاج خارج الديار والمحلة بالقاهرة والمقاولون بالقاهرة ويتبقي له لقاء مؤجل أمام الإسماعيلي بالإسماعيلية .

بدأ الدور الثاني بأداء باهت للزمالك وفوز على جولدي بالقاهرة والمنصورة واستمر بالصدارة أما الإسماعيلي ففاز على جولدي ولكنه تعادل مع الترسانة بميت عقبة ليفقد القمة لصالح الزمالك أما الأهلي فتسلل من الخلف وعاد بفوز متأخر على غزل السويس في الدقائق الأخيرة والاتحاد بالإسكندرية ليتصدر الزمالك برصيد 39 نقطة والإسماعيلي خلفه بـ37 نقطة والأهلي ثالثا بـ35 نقطة .

نصل ليوم 30/3/2002 ثلاث مبارايات أقيمت كلها في توقيت واحد وفي الدقيقة 94 حقق الأهلي الفوز على المنصورة في مباراة شهدت تألقا للشاب عمرو زكي مع المنصورة. وبدأ من هذا التاريخ سقوط للزمالك من القمة حيث تقابل مع الإسماعيلي بالقاهرة وفاز الإسماعيلي بـ4 أهداف مقابل 3، ويقلب الدراويش الطاولة ويعودوا للقمة مجددا بـ40 نقطة والزمالك ثانيا 38 نقطة بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث بـ38 نقطة.

بدأت لعبة الكراسي الموسيقية تضرب وبقسوة في الدوري المصري, الزمالك يعود بإنتصار ثمين على غزل المحلة في المحلة و يقابل في القاهرة عقدته في هذا الموسم نادي سوهاج ويتعادل معه 3/3 مجددا للمرة الثالثة هذا الموسم بعد تعادل الدور الأول وتعادل الكأس أيضا.

وصلنا للأسبوع الـ18 بـ43 نقطة للزمالك أما الأسماعيلي اكتسح المحلة بالمحلة والمنصورة بالمنصورة ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك بـ46 نقطة والأهلي يعود متأخرا ويحقق فوزين على القناة بالسويس والبلدية بالمحلة ليصل للنقطة 44 ويتخطى الزمالك ولأول مرة.

مع الأسبوع التاسع عشر بدأت الأمور تتضح كملامح للصراع، الزمالك يخسر خسارة مفاجئة أمام المقاولون 2/1 الأهلي يفوز مجددا على المصري بالقاهرة والإسماعيلي يفوز على سوهاج بسوهاج .

في الأسبوعين الـ20 و21 الزمالك يفوز مجددا على الاتحاد بالإسكندرية والسويس بالسويس أما الإسماعيلي فيسقط متعادلا مع السويس بالسويس و يفوز على المقاولون ليستغل الأهلي هدية الإسماعيلي ويكتسح الترسانة بخماسية و يفوز على جولدي 2/0 بالقاهرة ليصبح الأهلي مشاركا القمة مع الإسماعيلي والزمالك خلفهما بفارق أربع نقاط.

في الأسبوع الثاني والعشرين وفي يوم 16/5/2002 الأهلي ينتصر على الزمالك بسداسية حمراء في إستاد القاهرة معوضا خسارة الدور الأول ويعتلي القمة بفارق الأهداف عن الإسماعيلي الذي فاز على الاتحاد بـثلاثية نظيفة ليتساوي الفريقان بـ56 نقطة ويبتعد عنهما الزمالك برصيد 49 نقطة وفارق سبع نقاط كاملة .

جاءت أجمل قمة في الكرة المصرية بعدها ب 4 أيام والأهلي يتعادل مع الأسماعيلي 4/4 في حضرة استاد القاهرة ولم يستغل الزمالك التعادل لتقليص الفارق وسقط أمام القناة بهدف نظيف ليصبح الصراع بين الأهلي والإسماعيلي فقط.

في الأسبوع الرابع والعشرين أكمل الزمالك نتائجه الهزيلة بالهزيمة من القناة أما الإسماعيلي فيفوز على القناة في الدقيقة 84 بهدفين لهدف و الأهلي يقدم القمة على طبق من فضة ويتعادل مع غزل المحلة بالمحلة 1/1 رغم تقدمه بهدف فيتصدر الإسماعيلي بـ60 نقطة مقابل 58 للأهلي .

في الأسبوع الخامس والعشرين الزمالك يكمل إستسلامه ويخسر من المصري بهدفين لهدف والإسماعيلي يتألق بثلاثية في البلدية والأهلي يفوز برياعية على سوهاج وعينه على الإسماعيلي .

في الأسبوع الأخير وفي يوم 2/6/2002 تاريخ لا تنساه الإسماعيلية. المباراة الأخيرة ضد المصري التي ذهبت وعادت عديد المرات يتقدم الاسماعيلي فيتعادل المصري يتقدم الإسماعيلي مره أخرى فيتعادل المصري مرة ثانية.

الأعصاب تتوتر حتي جاءت لحظه الحسم من عمرو فهيم في الدقيقه 85 برأسه يسجل هدف الفوز 3-2 في الوقت الذي فاز فيه الاهلي 3-1 على المقاولون في لقاء أصبح تحصيل حاصل وكذلك الزمالك الذي فاز على الترسانة بهدف.

وأنهي بذلك الاسماعيلي البطولة بفوزه باللقب التاريخي بـ66 نقطة مقابل 64 نقطة للاهلي و 53 نقطة للزمالك.

ليستقر درع صالح سليم في الكيلو 75 بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي عند الإسماعيلية.