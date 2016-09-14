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محلل ليبي: إدانة النواب البريطانيين للتدخل في البلاد لم يأت بجديد‎

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محلل ليبي: إدانة النواب البريطانيين للتدخل في البلاد لم يأت بجديد‎ محلل ليبي: إدانة النواب البريطانيين للتدخل في البلاد لم يأت بجديد‎

قال المحلل السياسي الليبي، عبدالله الكبير، إن تقرير مجلس النواب البريطانيين بشأن قرار التدخل العسكري الخاطىء فى ليبيا، والذي أدان رئيس الوزراء البريطاني السابق، “ديفيد كاميرون”، لم يأت بجديد، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” اعترف بنفسه أن قرار التدخل فى ليبيا لم يكن صحيحاً.

وأضاف الكبير خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن هذا التقرير ستكون له تبعات سياسية على حزب “المحافظين”، لافتا أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق “توني بلير” خرج من السلطة ومن السياسية برمتها بتخليه عن مقعده فى البرلمان، وبالتالي فحزبه هو من سيتحمل نتائج هذا التقرير.

وأكد الكبير أنه علي مستوى ليبيا فإن بريطانيا لن تقوم بشىء إلا بما يتناسب مع مصالحها فقط، ولن تهتم بمساعدة ليبيا أو الليبيين، مستبعدا أن يكون لهذا التقرير أي تداعيات إيجابية على الأزمة الليبية من جانب بريطانيا.

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