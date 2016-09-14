بالصور.. الاستعدادات الأخيرة لحفل النجم «حماقي» بالعين السخنة

تجرى الآن على قدم وساق الاستعدادات الأخيرة لحفل النجم محمد حماقي، ببورتو السخنة، والتي تقام اليوم ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك بإشراف من منظم الحفلات وليد منصور، والذي تواجد بمحيط الحفل منذ الصباح للإشراف على كافة تفاصيل الحفل، بالتعاون مع منة شومان مديرة مكتب النجم حماقي.

كما تتواجد الآن الفرقة الموسيقية للنجم محمد حماقي، بمحيط مسرح الحفل لإجراء اختبارات الصوت قبل وصول النجم حماقي لإحياء واحد من أقوى حفلات موسم عيد الأضحى.

الحفل من تنظيم شركة “تالنت دبليو ام”، لصاحبها منظم الحفلات الشهير والمنتج وليد منصور، بمساعدة فريق عمله من تامر فوزي للمسرح، وجورج سعيد للصوت ووليد الحريري للإضاءة والشاشات، و”كوتي ايمدجز” للتصوير لصاحبها أحمد كوتي، وتاج للحراسات لتامين الحفل.

كما تتواجد أيضًا مجموعة “التراس” حماقي التي تشارك دوما نجاح نجمهم المفضل بحفلاته والتي تقوم بتشجيعه طوال الحفل حاملين اللافتات وصور النجم حماقي ويشرف على نشاط التراس حماقي أحمد مرزوق.

الحفل برعاية شركة “أورانج” مصر الراعي الرسمي لمعظم حفلات كبار النجوم وجميع الانشطة الترفيهية بمعظم المنتجعات ويتواجد بالحفل ممثلًا عن شركة “أورنج” مجدي أروين.