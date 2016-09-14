الشرطة النسائية تنتشر بوسط البلد للتصدى للعنف ضد المرأة

شنت منذ قليل، إدارة مكافحة العنف ضد المرأة، بوزارة الداخلية والمكونة من ضباط الشرطة النسائية، جولة أمنية، على منطقة وسط البلد، وذلك لمكافحة التحرش والتصدى للعنف ضد المرأة فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

ويشارك فى الحملة كلا من العميد ناهد صلاح، والعقيد هبه كمال، والرائد عبير أبو زيد، وعدد من مباحث وقوات أمن القاهرة.

ولاقت إدارة مكافحة العنف ضد المرأة، أثناء تجول أحد وحداتها بحديقة الفسطاط، قبولا وترحيبا من المحتفلين بالعيد من المواطنين، حتى أن عدد من الفتيات بالحديقة استفسرن عن كيفية الوصول لأن يصبحوا ضابطات شرطة نسائية.

وأشدن بدورهن وإعجابهن بهن متمنين أن يصبحن من تلك العناصر، والتقط عدد من الفتيات الصور التذكارية معهم.

وطالبت العميد ناهد صلاح من فريق الإنقاذ بالهلال الأحمر أثناء تواجدهم داخل حديقة الفسطاط، أن يتوجهوا بالإبلاغ الفورى فى حال وصول أى حالة تم التحرش بها.