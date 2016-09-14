محلل سياسي : اتفاق المساعدات الأمريكية لإسرائيل هو الأضخم خلال الآونة الأخيرة

قال المحلل السياسي المقيم في واشنطن، سعيد عريقات، إن اتفاقات المساعدات الأمريكية لإسرائيل الأخير، والتي تصل قيمتها إلى 38 مليار دولار، تعد الأضخم خلال الأونة الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تعد تمديد لتفاصيل اتفاقية “كامب ديفيد” إلى حد ما، إذ رفعت الولايات المتحدة معدل مساعدتها لتل أبيب منذ السبعينات.

وأضاف عريقات، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن الإتفاق الأخير يعد مكافأة لإسرائيل فى مقابل الإتفاق النووي مع إيران ، مؤكدًا أن الحديث عن الخلافات بين الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” ورئيس الحكومة الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو” هو حديث مبالغ به للغاية.

وأوضح عريقات، أن الولايات المتحدة تقدم لمصر مايقارب مليار و400 مليون دولار سنويًا في اطار اتفقية “كامب ديفيد”، لافتا أنه من المتوقع أن ترتفع هذه المساعدات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك تعاون عسكري بين الويلات المتحدة ومصر وإسرائيل، وهو ما يجعل وبالتالي تقديم مساعدات لمصر أمر طبيعي جراء التزامها باتفاق السلام.