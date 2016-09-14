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محلل روسي: عراقيل ضخمة تواجه تنفيذ الاتفاق مع واشنطن حول سوريا

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محلل روسي: عراقيل ضخمة تواجه تنفيذ الاتفاق مع واشنطن حول سوريا محلل روسي: عراقيل ضخمة تواجه تنفيذ الاتفاق مع واشنطن حول سوريا

المحلل السياسي الروسي، فيتشسلاف ماتوزوف

 

قال المحلل السياسي الروسي، فيتشسلاف ماتوزوف، إنه كان من المتوقع وجود العديد من العراقيل الضخمة في طريق وقف إطلاق النار في سوريا، خاصة مع أعمال قتال استمرت لأكثر من خمسة أعوام، مؤكدًا أنه ليس من السهل فرض التهدئة على الجماعات والفصائل المسلحة.

وأضاف ماتوزوف خلال لقاء له على فضائية “الغد” ، مع الإعلامية منى بلهيم، أن الولايات المتحدة هي المسئولة عن ضرب تلك الجماعات المسلحة بعد أن كانت مسئولة عن تدريبهم في معسكرات داخل تركيا والأردن، لافتًا أن أعداد تلك العناصر بلغ 15 ألف مقاتل.

وأشار ماتوزوف إلى أن الاتفاق “الروسي – الأمريكي” أثار ضجة كبيرة داخل صفوف المعارضة السورية وفي الصفوف الرسمية الأمريكية، أيضًا إذ أعلن وزير الدفاع الأمريكي “آشتون كارتر” بأنه لا يوافق على التنسيق مع روسيا حول العمليات الجوية في سوريا، لافتًا إلى وجود اعتراضات مشابهة داخل وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا، مؤكدًا أن تلك البلبلة ستؤدي إلى عدم التوصل لتطبيق الاتفاقات بين الجانبين.

وأوضح ماتوزوف، أن الفصائل المسلحة التي ترفض التهدئة تعتبر إرهابية بحسب القرارات الدولية، معتبرًا أن الإدارة الأمريكية باتت في مأزق كبير بعد أن دعمت تلك الجماعات المسلحة لمدة 5 أعوام، وتركيا أيضًا التي تتعرض لهجمات إرهابي داخل أراضيها من قبل تلك العناصر التي كانت تسهل دخولها للأراضي السورية.

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