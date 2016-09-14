كيف تكتشف حمل زوجتك قبل التحاليل والفحوصات؟

هل تكرهين رائحة السجائر، وتطلبين من زوجك أن يبتعد عنك عند التدخين، أو أن يقف في الشرفة؟ وهل تحبين رائحة عطره منذ أيام الخطوبة وتطلبين منه عدم تغييره، ولكنك فجأة تكرهينها، إذن سوف يختلف الوضع قليلاً، وسوف تساعدك هذه الأمور الخاصة بزوجك في اكتشاف حملك المبكر قبل إجراء التحاليل المعتادة سواء من البول أو الدم.



طبيبة الأسرة الدكتورة سميحة خليل ترى أن هناك عدة تغيرات فسيولوجية تحدث في جسم المرأة بمجرد الحمل، وبالتالي تنعكس على نفسيتها وطباعها ومن أول الأمور التي تكتشف بها حملها:



_ تحب رائحة سجائر زوجها التي كانت تكرهها وتتذمر منها قبل الحمل، إن حدث ذلك معك قبل موعد الدورة أو في موعدها فاعلمي أنك أصبحت حاملاً.

_ تكره رائحة عطور زوجها فجأة، لا تحتمل رائحة عطره، ولا معجون الحلاقة، ولا حتى معجون الأسنان حين ينبعث من فمه، هذه الأمور قد تكون من الروائح الجذابة للمرأة وتزيد من حبها لزوجها، ولكن بمجرد أن تقول لك زوجتك" اف أكره رائحتك" فلا تتذمر أو تعترض أو تغادر البيت، فالأمر ليس بيدها لأنها ستكون حاملاً وهي لا تعلم.



_زيادة الإفرازات المهبلية الطبيعية قبل الجماع يلحظها الزوج وتكون غير عادية بعد مرور موعد الدورة الشهرية، هذا أكبر دليل على الحمل المبكر.



_ يكتشف زوجك أيضاً خلال المداعبة أن صدرك أصبح حساساً لأي ملامسة، وهذا من أكبر علامات الحمل وأسرعها.





والآن عزيزتي الزوجة المنتظرة لخبر سار اطلبي من زوجك أن يقرأ هذه العلامات لكي لا يستغرب من تصرفك حين تطلبين منه على غير العادة أن يدخن بجوارك فجأة....

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