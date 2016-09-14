بالصور: رامز جلال يهدد بخطف الفنانة منى زكي ..والسبب

رد الفنان الشاب رامز جلال على مداعبة صديقه النجم الكوميدي أحمد حلمي بخصوص تهربه من مقالب رامز، وهدده بخطف زوجته الفنانة منى زكي واحتجازها كرهينة لضمان نجاح المقلب في أحمد حلمي.

أحمد حلمي كشف أول ايام العيد عبر تويتر عن الحيلة التي يلجأ لها لعدم الوقوع بمقالب رامز جلال، مؤكداً أنه يمتنع عن الرد على مكالمات رامز جلال طوال الأربعة أشهر السابقة على شهر رمضان، وبهذا يضمن عدم استدراجه لفخ مقالبه الرمضانية المعتادة.

على الفور وجد رامز جلال حيلة أخرى لإجبار حلمي على الوقوع بفخ برامجه وقال عبر حسابه الموثق بموقع تويتر: الحل الوحيد علشان اجيبك البرنامج اني اخد مني زكى رهينة.

رامز جلال مشهور داخل الوسط الفني بتصرفاته المجنونة وآخرها الاتفاق مع زميلته مها أحمد للإيقاع بزوجها مجدي كامل في "رامز بيلعب بالنار" .. فهل يخطف منى زكي لاجبار حلمي على التسجيل ببرنامجه الجديد لموسم 2017؟