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70 مليون راكب استخدموا الحافلات العامة بدبي

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70 مليون راكب استخدموا الحافلات العامة بدبي 70 مليون راكب استخدموا الحافلات العامة بدبي

نقلت حافلات هيئة الطرق والمواصلات في دبي في النصف الأول من العام الجاري 70 مليونا و732 ألفا و502 راكب مقارنة بنحو 66 مليونا و703 آلاف و583 راكبا في الفترة ذاتها من العام 2015 أي بزيادة بلغت 4,6بالمائة عن العام الماضي.

وأكد باسل سعد إبراهيم مدير إدارة الحافلات بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن ارتفاع أعداد مستخدمي الحافلات العامة في إمارة دبي والذي يشهد نموا مستمرا - يدل على تنامي ثقافة استخدام وسائل المواصلات العامة بين أوساط الجمهور من مختلف شرائح المجتمع  وذلك بفضل سعي الهيئة وحرصها الشديد على توفير حافلات تتميز بمتانتها ورحابتها ودقة مواعيدها بالإضافة إلى تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى كالمترو والترام ووسائل النقل البحري والمرافق التابعة لها كمحطات المترو والترام ومحطات وسائل النقل البحري .. فضلا عن المظلات المكيفة لانتظار الحافلات المنتشرة في عموم إمارة دبي وخاصة المظلات المكيفة الذكية التي بلغ عددها 100 مظلة.

وقال ان هيئة الطرق والمواصلات تعمل على استكمال منظومة النقل الجماعي في الإمارة وهو ما يترجم التوجه الاستراتيجي لها في تقليل استخدام المركبات الخاصة وزيادة استخدام وسائل النقل الجماعي وجعلها الخيار المفضل لتنقل السكان في إمارة دبي حيث تسعى وأشار إلى أن الهيئة تسعى  للوصول بنسبة مساهمة وسائل النقل الجماعي في حركة السكان إلى 30 بالمائة في عام 2030  .. منوها إلى أن نسبة مساهمة النقل الجماعي ارتفعت من 6 بالمائة في عام 2006 إلى 15بالمائة في عام 2015 ويتوقع أن تصل إلى 16بالمائة في نهاية العام الجاري.

يذكر أن أسطول الهيئة من الحافلات العامة يتألف من 1541 حافلة متنوعة بواقع ألف حافلة كبيرة و347 حافلة مفصلية و170 ذات طابقين و24 للتنقل بين المدن.

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