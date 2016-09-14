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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا إلى حار نسبيا نهارا ومعتدلا ليلا ويكون مغبرا إلى غائم جزئيا أحيانا على بعض المناطق وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون ركامية بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل وصباح الغد الباكر مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 22 كم/ساعة خلال الصباح وآخر الليل، وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 30/35 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة و56 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و51 دقيقة مساء. 

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    41      30              70       20 .
> دبي                        41      32              65       25 .
> الشارقة                   40      28              70       30.
> عجمان                    41      31              70       25.
> أم القيوين                40       31             65        25 .
> رأس الخيمة             40       30             60        25 .
> الفجيرة                   34       29             95       65.
> العين                     41       29              60       20 .
> ليوا                       42      27               90       15 .
> الرويس                  39      29               95       25 .
> السلع                    39       30               90       35.
> دلما                      37      30               85       50 .
> طنب الصغرى          36      31               85       55 .
> طنب الكبرى            36     31               85       55 .
> أبوموسى               37      32               80       45.

 

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