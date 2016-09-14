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“التربية والتعليم”: 80% من مناهج الشهادات العامة للعام الدراسي الجديد “تفاعيلة”

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“التربية والتعليم”: 80% من مناهج الشهادات العامة للعام الدراسي الجديد “تفاعيلة” “التربية والتعليم”: 80% من مناهج الشهادات العامة للعام الدراسي الجديد “تفاعيلة”

الدكتور الهلالي الشربيني – وزير التربية والتعليم

تلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً شاملاً حول الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد المقرر له أن يبدأ 24 سبتمبر الجاري.

وقد تناول التقرير الذي عرضه الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، خلال استقبال المهندس شريف إسماعيل له اليوم الأربعاء، بحضور أمين عام مجلس الوزراء، مراجعة المناهج الدراسية القائمة بمعرفة لجان علمية متخصصة، حيث أكد الوزير أنه تم استبعاد الحشو والتكرار من تلك المناهج.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه تم تحويل المناهج الدراسية للشهادات العامة (الصف السادس الإبتدائي – الصف الثالث الإعدادي – الصف الثالث الثانوي) بنسبة 80% إلى مناهح تفاعلية، مشيرا إلى أنه سيتم وضع تلك المناهج على موقع وزارة التربية والتعليم مع مطلع الأسبوع الأول من العام الدراسي، كما سيتم وضع أصول جميع المناهج الدراسية على موقع الوزارة، ومواقع المديريات التعليمية مع بدء العام الدراسي في الأسبوع الأول.

وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من طباعة 85% من كتب التعليم العام، و95% من كتب التعليم الفني، وسيتم تسليمها ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 18 سبتمبر.

واستعرض المهندس شريف إسماعيل، متابعة توفير الأراضي لتنفيذ خطة في طرح 30 ألف فصل بتمويل حكومي وتنفيذ المشروع القومي لبناء المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع الذي يستهدف في مرحلته الأولى 6000 فصل بواقع 200 مدرسة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أنه تم الإنتهاء من كل أعمال الصيانات البسيطة للمدارس بواسطة المحافظات، وأنه يتم متابعة هذا الأمر مع المحافظين، أما فيما يتعلق بأعمال الصيانات الجسيمة، قال الوزير أنها تحتاج لفترة زمنية أطول من فترة الإجازة الصيفية، وقد تم تدبير أماكن بديلة لطلاب تلك المدارس لحين الانتهاء من صيانتها.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد مؤتمر صحفي لإعلان كافة التفاصيل المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد وتوضيح ضوابط عمل لائحة الإنضباط المدرسي الجديد.

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