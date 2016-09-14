تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في ‏بورصة ‏لندن، اليوم، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي.

وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 01ر0 نقطة، بنسبة 0.33% لتسجل 98ر3 ‏دولار، ‏حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 03ر4 دولار، بينما كان أقل ‏مستوى ‏لها عند 69ر3 ‏دولار.

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> كما ارتفعت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 02ر0 نقطة بنسبة 1.35% لتسجل 87ر1 دولار. كان أعلى مستوى للشهادات عند 95ر1 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 76ر1 دولار.

بينما انخفضت شهادات إيداع إيديتا للصناعات 05ر0 نقطة بنسبة 0.89% لتسجل 55ر5 ‏دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 68ر5 دولار، بينما كان أقل ‏مستوى ‏لها عند 18ر5 دولار.

وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها المستقر منذ عدة جلسات عند 40ر0 ‏دولار.