تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، اليوم، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي.
وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 01ر0 نقطة، بنسبة 0.33% لتسجل 98ر3 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 03ر4 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 69ر3 دولار.
>
> كما ارتفعت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 02ر0 نقطة بنسبة 1.35% لتسجل 87ر1 دولار. كان أعلى مستوى للشهادات عند 95ر1 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 76ر1 دولار.
بينما انخفضت شهادات إيداع إيديتا للصناعات 05ر0 نقطة بنسبة 0.89% لتسجل 55ر5 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 68ر5 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 18ر5 دولار.
وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها المستقر منذ عدة جلسات عند 40ر0 دولار.