تعلم..كيفية استغلال مخلفات المنازل فى عمل ابتكارات جديدة

استغلال المخلفات القديمة في ابتكارات جديدة هى فكرة رائعة وسوف توفر الكثير من المال والوقت، وهو بعض من الابتكارات التي تستغل في ديكور المنزل أو في دميات الأطفال وغيرها من الأمور البسيطة السهلة، وأن هذا الاستغلال عندما يتم تعليمه للأطفال يجعلهم يتعلمون عدم الإسراف ويتعلمون التفكير والتدبير.

صنع هدايا للأصدقاء

إذا كان لديك بعض الأقمشة القديمة من الستان أو الحرير فيمكن عمل هدايا لأصدقائكِ، وذلك عن طريق عمل وسادة صغيرة للزينة ولديكور المنزل، وهى طريقتها كالآتى: قوم بثني القماشة ويفضل أن تكون ملونة بلون أحمر وستان، ثم قوم بقصها على شكل دائرتين متساويتان، ومن ثم توصل من الجوانب وأترك جزء من الأمام بحيث تضعِ فيه بعض من القطن حتى تتمكن من حشوها وجعلها مثل الوسادة الدائرية الحمراء، ثم قوم بإيصال الفتحة المفرغة التي تم تركها في بداية عمل الوسادة بعد القيام بحشو داخلها، ثم قومي باستخدام بعض “أساتك”، ولابد أن تكون على شكل وردة، و وضعها خارج الوسادة باستخدام المخيط حتى تتزين وتعطي منظر رائع جدًا.

صنع ملابس لدميات الأطفال

إذا كان لديك بعض الأقمشة القديمة، قوم بتفصيل بعض الفساتين الصغيرة لدمي الأطفال، وذلك عن طريق قص هذه القماشة إلى نصفين متساويين ثم قوم بإيصال الجانبين باستخدام الخيط المناسب من حيث اللون لهذه القماشة، ولكن لا توصل الجانبين إلى النهاية، أترك حوالي مسافة أصبعين من الجانبين على حسب حجم الدمية، ثم قوم بإكمال الفستان ببساطة شديدة لا تجعليه متكلف وقومِ بإيصال الأطراف بالدانتيل الرائع مع تزين جزء من الفستان، باستخدام اللولي والترتر، حتى تنتج فستان الدمية بشكل نهائى.

عمل تابلوهات

إذا كان لديك أوراق قيدمة من خامة الكارتون على شكل مستطيل أو مربع، قومِ باستغلل، فعليك أن تقومِ بإحضار ورق من أوراق الرسم الكبير من اللون الأبيض أو البيج، ثم قوم برسم الشجر والطبيعة الخلابة أو بحر، ثم قوم بتلوين الخلفية بلون فاتح خلاب، أو قوم برسم أواني فخارية بالقلم الرصاص، ثم قومِ بلزق هذه اللوحة المرسومة على ورقة النتيجة القديمة، ثم قوم بإيصال الخيط فيها حتى تضع لها عالق تعلقيها بها، وبذلك تكونِ صنعت تابلوهات رائعة وخفيفة وسهلة ومن صنع يديك.