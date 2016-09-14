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مستشار الحكومة السورية: القرارات الدولية تلزم التنسيق مع دمشق لإدخال المساعدات

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مستشار الحكومة السورية: القرارات الدولية تلزم التنسيق مع دمشق لإدخال المساعدات مستشار الحكومة السورية: القرارات الدولية تلزم التنسيق مع دمشق لإدخال المساعدات

مستشار السورية، الدكتور عبدالقادر عزوز

قال مستشار الحكومة السورية، الدكتور عبدالقادر عزوز، إن التهدئة صامدة حتى الآن بشكل نسبي رغم بعض الخروقات التي قامت بها المجموعات المسلحة، مؤكدًا أن الدولة السورية أعلنت التزامها بالتهدئة وهي قادرة على إنفاذ هذا القرار على كافة الأراضي.

وأضاف عزوز، خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن القرار الدولية تؤكد على إن إيصال المساعدات الإنسانية يجب أن يتم بعلم وبالتنسيق مع الحكومة السورية، محذرًا من شرعنة عمليات إيصال المساعدات دون التنسيق السيادي مع الحكومة السورية، لافتا أن الهلال الأحمر السوري هو المعني بتنفيذ هذا الاتفاق.

وأوضح عزوز، أن الحكومة السورية أدخلت العديد من القوافل إلى المناطق المتضررة، إلا أن هناك من يحاول إدخال مساعدات دون التنسيق مع دمشق، لافتًا أن تركيا حاولت إدخال مساعدات إنسانية إلى مدينة حلب دون التسيق مع الدولة السورية.

ووصف عزوز، التصريحات الأمريكية بأن الهدنة تعد فرصة أخيرة لإحلال السلام في سوريا بأنه “كلام عبثي” من قبل الولايات المتحدة في اطار مناوراتها المستمرة والتهديد والتلويح بأن البديل لعدم الاستجابة لوقف الاعمال القتالية هو استمرار الإرهاب والحرب، مشددًا على استجابة دمشق لكافة أنظمة التهدئة إلا أن واشنطن وأعداء سوريا لا يروق لهم وجود نظام وقف إطلاق النار يتحول إلي وقف دائم، ولا يروق لهم أن يكون هناك عملية سياسية تلبي وتستجيب لتطلعات الشعب السوري.

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