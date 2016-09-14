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لعبة في الجول - سمير كمونة يختار أفضل هدف سكن شباك الأهلي ' صاروخ الدراويش القاتل '

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لعبة في الجول - سمير كمونة يختار أفضل هدف سكن شباك الأهلي ' صاروخ الدراويش القاتل ' لعبة في الجول - سمير كمونة يختار أفضل هدف سكن شباك الأهلي ' صاروخ الدراويش القاتل '

اختار مدافع الأهلي ومنتخب في التسعينات سمير كمونة هدف أحمد فكري الصغير لاعب الإسماعيلي في شباك الشياطين الحمر كأجمل هدف سكن شباكه.

لعبة FilGoal.com الحالية عن هدف رائع للمنافس في مرمى فريقك ووجهنا السؤال لسمير كمونة أحد أفضل مدافعي القلعة الحمراء.

وقال كمونة "هدف أحمد فكري الصغير في نهائي الكأس عام 1997 في استاد القاهرة، كان هدفا مميزا للغاية إذ تسلم الكرة في هجمة مرتدة ثم توغل وسدد بقوة".

وأضاف "كنت حزينا للغاية لأنه هدف دخل مرمى فريقي لكن من منطلق الروح الرياضية أقر بأنه هدف جميل".

هدف أحمد فكري الصغير انتهت به مباراة الأهلي والإسماعيلي في نهائي الكأس ليهدي البطولة للدراويش.

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