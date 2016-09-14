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محمد صلاح: درسنا الوداد جيدا وأثق في حسم التأهل من مصر

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محمد صلاح: درسنا الوداد جيدا وأثق في حسم التأهل من مصر محمد صلاح: درسنا الوداد جيدا وأثق في حسم التأهل من مصر

أكد محمد صلاح المدرب العام للزمالك أن الجهاز الفني قد درس الوداد المغربي جيدا قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

الزمالك يستضيف مباراة الذهاب والتي ستقام على ملعب برج العرب في نصف نهائي دوري الأبطال الأول الذي يلعبه الأبيض من 11 عاما.

وقال صلاح في تصريحات صحفية "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية يوم الجمعة حتى تكون مباراة العودة في المغرب سهلة"

وأضاف "درسنا الوداد جيدا واستطعنا الوقوف على نقاط القوة والضعف وعلى المستوى الشخصي أثق في قدرة لاعبي الزمالك على الفوز وحسم التأهل من هنا".

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