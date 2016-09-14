استعدادا للزمالك.. الوداد يخوض مرانه الأول بفندق الإقامة

خاض نادي الوداد البيضاوي المغربي مرانه الأول في مصر على ملعب الفندق الذين يقيمون فيه.

ووصلت بعثة نادي الوداد لمدينة الإسكندرية مساء أمس الثلاثاء قادمة من المغرب، لخوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفضل الفريق المغربي خوض المران على ملعب الفندق بدلا من إقامته على ملعب برج العرف الفرعي خوفا من تعرض اللاعبين للإجهاد.

وسيخوض الفريق مرانه المسائي في الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب المباراة ببرج العرب.

وجاء تحديد موعد المرانه في السابعة مساء رغم إقامة مباراة الزمالك في الثامنة، بطلب من جون توشاك المدرب الويلزي للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم الجمعة المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ف حين سيخوض الفريق مباراة الإياب في المغرب يوم 24 من الشهر الجاري.