تقرير #في_الدوري - طنطا.. الهدف إنجاز لم يتحقق منذ 60 عاما

بعد غياب 10 أعوام عاد طنطا للدوري الممتاز، عودة يتمناها أبناء السيد البدوي دائمة بعدما ذاقوا مرارة الغياب عن الأضواء لفترات طويلة.

يقدم FilGoal.com سلسلة من التقارير لتقديم الـ18 فريق المشاركون في الدوري هذا الموسم تحت سلسلة #في_الدوري.

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الموسم الماضي

نجح فريق طنطا في العودة إلى الدوري الممتاز مجددا بعد غياب دام لعشرة مواسم عن دوري الكبار.

وفي طريقه لهذا الإنجاز، أنهى الفريق الأصفر مشواره في صدارة المجموعة الخامسة.

وفي الدورة المجمعة لتحديد المتأهلين، أوقعتهم القرعة في مواجهة فريق دمنهور، ليتجاوزوه ويتأهلون للدوري الممتاز.

مباراة الذهاب انتهت بفوز طنطا بهدف مقابل لا شئ، وفي الإياب انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ليتأهل طنطا على حساب دمنهور.

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هداف الفريق كان هو أحمد الشيخ والذي سجل أيضا هدف الصعود أمام دمنهور.

لكن أحمد الشيخ رحل عن الفريق وسيخوض الموسم المقبل في صفوف الاتحاد السكندري الذي ظفر بخدماته على حساب المصري وبتروجيت.

الصفقات

أحمد ربيع الشيخ.. حارس مرمي إعارة من النادي الاهلي

محمد أسعد مدافع قادم من صفوف نادي الرجاء

أحمد عبد الرسول.. مدافع - من النادي الأهلي

رضا العزب.. ظهير أيمن قادم من طلائع الجيش

عصام عبد الستار.. ظهير أيسر قادم من الشرقية.

مصطفي جابر.. لاعب وسط مدافع قادم من الاتحاد السكندري

إيريك جوزيف.. لاعب وسط مهاجم كوتوكو الغاني.

علاء طه.. لاعب خط وسط قادما من مياه البحيرة

إسلام الفار.. لاعب وسط من نادي دمياط .

أمير قيصر.. صانع ألعاب من نادي فاركو

محمد مرسي.. صانع ألعاب من سموحة .

أحمد حجاج مهاجم - من نادي صيد المحلة

دينيس تيته.. مهاجم قادم من صفوف الإنتاج الحربي

أكرم عبدربه.. مهاجم من الاتحاد السكندري

محمود شاكر عبد الفتاح.. ظهير أيسر من النادي المصري

أحمد عبدالقادر.. مهاجم ليبي سابق في فريق حرس الحدود

الموسم المقبل.. مهمة البقاء

المرة الأخيرة التي صعد فيها طنطا للدوري الممتاز ولم يهبط للدرجة الأدنى في نفس الموسم كان عام 1956. في هذا الموسم صعد طنطا للدوري الممتاز، واستمر مع الكبار حتى هبط في موسم 1963/1964.

نجاح طنطا حينها لم يقتصر على الاستمرار في الدوري الممتاز فقط، فقد نجح الفريق في حصد المركز الخامس كأفضل مركز يحققه الفريق في تاريخه موسم 1960/1961.

ومع الصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل، يبقى السؤال كما هو، هل يستمر طنطا في الممتاز أم يهبط للدرجة الثانية مرة أخرى؟

خالد عيد

يقود الفريق تدريبيا خالد عيد نجم نادي غزل المحلة سابقا. خالد عيد هو من قاد الفريق للصعود إلى الممتاز، ليستمر في منصبه للموسم المقبل.

وسيكون هدف خالد عيد بجانب البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم مع طنطا، هو أن يستمر في منصبه حتى نهاية الموسم، إذ لم يسبقه له تولي قيادة أي فريق في الدوري الممتاز منذ بداية الموسم وحتى نهايته.

ملعب الفريق

اعتاد الجمهور المصري على مشاهدة نادي طنطا يلعب على ملعب المحافظة، لكن أرضية استاد طنطا تعاني في الفترة الأخيرة.

وسيخوض نادي طنطا مبارياته في الدوري هذا الموسم على ملعب الفريق داخل مقر النادي، ورغم أن الملعب لا يحتوي على مدرجات كبيرة لكن أرضيته رائعة.

وسيستضيف ملعب نادي طنطا كل مباريات الفريق على أرضه، باستثناء مباراتي النادي المصري الذي يلعب كل مبارياته على ملعب برج العرب في الإسكندرية، بالإضافة إلى مباراتي الأهلي والزمالك واللذان سيقامان على استاد المحلة.

توقع FilGoal.com

سينافس الفريق على البقاء في الدوري