وادي دجلة يعلن الحضري قائدا للفريق

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي وادي دجلة عن قائد الفريق للموسم المقبل.

واختار كارتيرون، عصام الحضري كقائد جديد للفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال الحضري في تصريحات لـ FilGoal.com: "اختيار الحضري لي قائدا للفريق ليس تقليلا من باقي اللاعبين، لكنه تقديرا منهم لي ولمجهوداتي".

الحضري يخوض الموسم الثالث له مع وادي دجلة، إذ انضم لهم قادما من المريخ السوداني في عام 2013، قبل أن يرحل للإسماعيلي ويعود مرة أخرى بداية من الموسم الماضي.

وسيغيب عصام الحضري عن وادي دجلة في افتتاح مبارياته في بطولة الدوري أمام بتروجيت بسبب الإيقاف منذ الموسم الماضي، وسيعود للمشاركة مرة أخرى في الجولة الثانية أمام الاتحاد السكندري.