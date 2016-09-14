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مران الأهلي – مباراة تجريبية.. والبدري يركز على التعامل في المساحات الضيقة ودور ' قديم ' لمعوض

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مران الأهلي – مباراة تجريبية.. والبدري يركز على التعامل في المساحات الضيقة ودور ' قديم ' لمعوض مران الأهلي – مباراة تجريبية.. والبدري يركز على التعامل في المساحات الضيقة ودور ' قديم ' لمعوض

قام حسام البدري المدير الفني للأهلي بتقسيم لاعبي فريقه لمجموعتين لخوض لقاء تجريبي على ملعب مختار التتش خلال مران الفريق اليوم الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى للدوري الممتاز يوم السبت.

وضم الفريق الأول كل من محمد الشناوي، سعد سمير، محمد نجيب، علي معلول، باسم علي، عمرو السولية، حسام عاشور، وليد سليمان، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد وعمرو جمال.

أما الفريق الثاني فضم كل من أحمد عادل عبد المنعم، أحمد فتحي، صبري رحيل، محمد هاني، حسام غالي، صالح جمعة، أكرم توفيق، كريم نيدفيد، ميدو جابر، عماد متعب، جون أنطوي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق الأول بهدفي السعيد وجمال.

وانطلق الشوط الثاني من المباراة بمشاركة شريف إكرامي مكان أحمد عادل عبد المنعم، ومسعد عوض في مكان أحمد الشناوي.

كما شارك جونيور أجاي مكان متعب وحسين السيد بدلا من صبري رحيل ومحمد حمدي زكي بدلا من ميدو جابر.

وقبل المباراة، ركز البدري على تسليم وتسلم الكرة في مساحات ضيقة، وخاض اللاعبون تدريبات خاصة لرفع الأحمال البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال أنيس الشعلالي.

كما ركز سيد معوض - الظهير الأيسر السابق- والمدرب المساعد للفريق على رفع عرضيات لأجاي وأنطوي

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فيديو اليوم السابع