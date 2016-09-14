مران الأهلي – فريق السعيد يهزم غالي 3-0

فاز الفريق الذي ضم عبد الله السعيد وعمرو جمال على الفريق الذي ضم حسام غالي وصالح جمعة في المباراة التجريبية التي شهدها مران الأهلي اليوم الأربعاء.

وضم الفريق الأول كل من محمد الشناوي، سعد سمير، محمد نجيب، علي معلول، باسم علي، عمرو السولية، حسام عاشور، وليد سليمان، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد وعمرو جمال.

أما الفريق الثاني فضم كل من أحمد عادل عبد المنعم، أحمد فتحي، صبري رحيل، محمد هاني، حسام غالي، صالح جمعة، أكرم توفيق، كريم نيدفيد، ميدو جابر، عماد متعب، جون أنطوي.

وسجل عبد الله السعيد وعمرو جمال الهدفين الأول والثاني، فيما أضاف مؤمن زكريا الهدف الثالث.

وانطلق الشوط الثاني من المباراة بمشاركة شريف إكرامي مكان أحمد عادل عبد المنعم، ومسعد عوض في مكان أحمد الشناوي.

كما شارك جونيور أجاي مكان متعب وحسين السيد بدلا من صبري رحيل ومحمد حمدي زكي بدلا من ميدو جابر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى للدوري الممتاز يوم السبت.