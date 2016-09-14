البعثة الطبية للحج : 33 حالة وفاة بين الحجاج المصريين

أعلن الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان ، رئيس البعثة الطبية للحج عن إرتفاع عدد الوفيات لـ 33 حالة بين الحجاج المصريين مساء اليوم الاربعاء ، مشيرا الى إستئناف العمل بعيادات البعثة الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم تزامنا مع بدء تفويج الحجاج من منى.

وأوضح " حجازى " فى بيان صحفى اليوم ، أن جميع حالات الوفاة طبيعية ، وليست بسبب تدافع أو زحام أو أ أمراض معدية ، مشيرا الى أن أغلب المرضى المترددين على العيادات اليوم كانوا يعانوا من اجهاد عام ، وتقرحات وتشققات بالقدم ، ونزلات برد بالإضافة الى أصحاب الامراض المزمنة مثل مرضى السكرى ، والضغط نتيجة أدائهم لمناسك الحج والسير لفترات طويلة حيث تم الكشف عليهم وإعطائهم العلاج اللازم ، لافتا الى ان هناك 10 حالات فقط محتجزين بالمستشفيات وحالاتهم مستقرة ويتم متابعتهم على مدار الساعة بإستثناء حالة واحدة تجرى حاليا عملية إستكشاف .

وفى سياق أخر عقد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، رئيس البعثة الرسمية المصرية للحج، مؤتمرا صحفيا ، بمقر البعثة بمنى، استعرض خلاله عددا من الإجراءات المتعلقة بتوفير جميع الخدمات للحجاج المصريين أثناء آداء المناسك.

حضر المؤتمر الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان، رئيس البعثة الطبية للحج، والدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان ، ورؤساء البعثات النوعية.

وأكد "العربي" على نجاح البعثة الطبية للحج هذا العام بما إنعكس على خفض معدل الوفيات مقارنة بسنوات سابقة فهو أقل من نصف عدد المتوفين خلال العشرين عاما الماضية، ويدل على تحسن مستوي الخدمة الطبية، وأيضا الجهد الكبير المبذول من المملكة العربية السعودية، خاصة ما يتعلق بمشاعر مني، ولتفادي حادث العام الماضي، بجانب تحسن خدمات النقل، والاستعانة بأسطول حديث.

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وتقدم " العربى " بالشكر للدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان ، والدكتور على حجازى ، نظرا لمجهودات البعثة الطبية وما تقدمه من خدمات للحجاج المصريين سواء علاجية أو وقائية ، كما قدم الشكر لوزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي، والسياحة، والاوقاف على ترتيباتهم لخدمة الحجاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن عدد المرضى الذين كانوا محتجزين بالمستشفيات وأدوا مناسك الحج 19 مريض ، مشيرا الى أن الخدمة الطبية تقدم لجميع الحجاج المصريين على السواء دون تفرقة بما فيهم المقيمين ، حيث تم ارسال ثمانية اطباء الي عيادة العزيزية، لتقديم الخدمة لحوالي خمسة الاف حاج، وصرف العلاج اللازم لهم".