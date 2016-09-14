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عودة 14 رحلة من رحلات الحج السريع لمصر للطيران على متنها 1911 حاجا

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عودة 14 رحلة من رحلات الحج السريع لمصر للطيران على متنها 1911 حاجا عودة 14 رحلة من رحلات الحج السريع لمصر للطيران على متنها 1911 حاجا

>كتب - محمود محيى

عاد إلى أرض الوطن اليوم الأربعاء، 1911 حاجا قادمين من الأراضى المقدسة، حيث سيرت شركة للطيران 14 رحلة جوية لنقل حجاج الحج السريع، بعد أداء الفريضة فى اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى إن 9 رحلات جوية وصلت القاهرة قادمة من جدة تحمل على متنها 1640 حاجا، كما وصلت 5 رحلات أخرى على متنها 271 حاجا.

ومن المقرر أن تبدا عودة الحجاج رسميا من المدينة المنورة وجدة اعتبارا من يوم السبت المقبل، لنقل 75 ألف حاج إلى أرض الوطن بزيادة نحو 5000 راكبا عن الأعداد الفعلية المنقولة فى مرحلة السفر.

 


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