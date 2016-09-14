كيفية تتخلص من حشرات السمك الفضي “لاحسات السكر”

السمك الفضي أو لاحسات السكر هي حشرات صغيرة زاحفة تُشبه الأسماك لها لون فضي به بعض الزرقة، تعيش في الأماكن الباردة والرطبة وتفضل الظلام أكثر من الضوء، وتتغذى على الأوراق القديمة والكتب بالتالي تُسبب تلفها، بالإضافة لبقايا الجلود الميتة والعديد من الأشياء الأخرى، عدا إتلاف الكتب لا تُعتبر هذه الحشرات ضارة، لكن وجودها في المنزل ليس أمراً لطيفاً بالتأكيد، فقد يتطور الأمر لتصل إلى كتبك وأوراقك الهامة وحتى ملابسك فتتلفها، بالإضافة لوجود مخلفاتها الضارة بأنحاء المكان التي تعيش به! لكن لا تقلق لحسن الحظ تُوجد عدة طرق للسيطرة على حشرات السمك الفضي والتخلص منها بشكل تام، إذا أردت أن تعرف كيف تفعل ذلك فتابع المقال التالي.

خطوات التخلص من حشرات السمك الفضي

إبحث عن مكان اختبائهم إذا أردت رؤيتهم فلتبحث عنهم أثناء الليل لأنهم كائنات ليلة، لكن لا تُعذب نفسك فيُمكنك معرفة أماكن اختبائهم بسهولة أثناء النهار من خلال تقفي آثارهم، فقط إبحث في الأماكن المظلمة الرطبة عن بقاياهم وهي تُشبه حبة الفلفل الأسود غير المطحون، أيضاً ابحث عن أي ثقوب أو بقع ونقط صفراء على الملابس أو الأوراق والكتب، أما الدليل الأخير فهو البحث عن بقايا جلودهم، فلاحسات السكر تُغير هيكلها الخارجي كل فترة.

اصنع فخ زجاجي أحضر أي حاوية زجاجية لديك في المنزل، ثم غلف جدارها الخارجي بشريط ورقي لاصق ثم ضع قطعة من الخبز بداخلها، واتركها أثناء الليل في المكان الذي تظن أن السمك الفضي يتواجد به، ستنجذب لاحسات السكر إلى الخبز فتتسلق جدار الحاوية الزجاجية ببساطة لأنها خشنة ولكن عندما تصل لداخل الإناء لن تتمكن من الخروج أو الصعود مجدداً لأن حوافه زلقة، حينها يُمكنك التخلص منها ببساطة.

اصنع فخ ورقي هناك طريقة أخري للتخلص من السمك الفضي، وهي توفير بيئة مناسبة ومغرية لهم، ببساطة قم بلف بعض الأوراق ويُستحسن أن تستخدم أحد الجرائد القديمة الموجودة لديك، لكن لا تشدها تماماً بل اترك بعض الفراغ في المنتصف كي تسمح للحشرات أن تدخل إليها، بعدها قم بترطيب الأوراق ووضعها في أماكن تواجد الحشرات ثم تركها طوال الليل، في الصباح اجمع الصحف التي وضعتها والقها بعيداً دون أن تفتحها، أو أشعل النار بها إن كانت قد جفت، قد لا تتخلص من السمك الفضي من أول ليلة لذلك سيتوجب عليك تكراراها أكثر من مرة حتى تختفي من منزلك تماماً.

اشتري فخاً جاهزاً إذا لم تُرد صنع فخ منزلي فلا بأس توجد فخاخ مصممة خصيصاً لاصطياد الحشرات والتخلص منها، يُمكنك شراء أي منها من محال بيع مستلزمات الحيوانات وما إلى ذلك، فقط ضعها في الأماكن التي تظن أن السمك الفضي يتواجد بها، ثم ضع بعض فتات الخبز حول الفخ لتجذبها إليه.

استخدم مسحوق الصخور الديوميتية الصخور الديوميتية هي نوع من أنواع الصخور الرسوبية سهلة السحق والتفتيت، هذا المسحوق يكون ناعم جداً بالنسبة للإنسان والحيوانات الأليفة، لذلك لا تقلق لن يُسبب لك أو لحيوانك الأليف أي ضرر، لكن العكس تماماً يحدث مع أي حشرات زاحفة، فرغم أن المسحوق يبدو لك ناعماً، إلا أنه يتكون من جزيئات حادة تتراوح بين 3 ميكرومتر إلى 1 ميليمتر، هذه الجزيئات لها قدرة على تفتيت الهيكل الخارجي للحشرات بمجرد أن تزحف عليها ما يؤدي لموتها، فقط ضعه في الأماكن المظلمة أثناء الليل ثم اجمعه في الصباح، كرر هذه العملية يوماً حتى تتخلص من السمك الفضي تماماً، إن كنت تُعاني من حساسية الصدر فيُفضل أن ترتدي قناع واقي عند وضع أو إزالة المسحوق.

استخدم حمض البوريك حمض البوريك هو أحد الأحماض الخفيفة التي تُستخدم كمطهر ومبيد حشري لما له من قدرة على قتل وطرد الحشرات من المنازل، لذلك فهو مثالي لتخلص من السمك الفضي، لأنه لن يقتلها فقط بل سيقضي على بيوضها أيضاً، فقط قم برش بعض منه في الأماكن التي تتوقع تواجد السمك الفضي بها، لكن كن حذراً في استخدامه لأنه أحد الأحماض السامة، وإذا كان لديك حيوان أليف فلا تستخدمه إن كان هناك أي احتمال أن يستخدم المكان الذي رششته.

استخدم بقايا خشب الأرز السمك الفضي ينفر بشدة من رائحة خشب الأرز، لذلك إذا أردت طرده من المنزل نهائياً دون عودة فاستخدم بعض من نشارة الخشب، لكن عليك الحذر فاستخدامها في أنحاء المنزل قد يجعل شكله فوضوياً، لذلك يُفضل استخدام هذه الطريقة في الأماكن الخارجية مثل القبو أو أماكن التخزين وما إلى ذلك.

استخدم البهارات السمك الفضي لا يُحب رائحة البهارات خاصة القوية، لذلك يُمكن ببساطة التخلص من وجودها بالمنزل عن طريق عمل أكياس صغيرة من بعض البهارات القوية كالزنجبيل والقرفة والقرنفل والفلفل الأحمر والأسود وغيرها، ثم وضعها في أماكن تواجد الحشرات.