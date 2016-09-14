أستاذ أمراض نبات: موسكو تعاقب القاهرة على عدم استيراد الأقماح المصابة

قال أستاذ أمراض النبات في كلية الزراعة بجامعة عين شمس، الدكتور مصطفى حلمي، إن تهديد روسيا بوقف استيراد بعض الموالح المصرية يعد أجراء عقابي من موسكو على القاهرة، بسبب رفض شحنات القمح المصابة بنسبة إصابة من فطر “الإرجوت”، واصفًا إياه بالقرار العقابي والغريب.

وأضاف حلمي خلال مداخلة لبرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن الموقف الروسي باستغلال قدرتها على استيراد الموالح المصرية مقابل تصدير أقماح مصابة بفطر “الإرجوت” للقاهرة هو موقف يصعب تفسيره، مؤكدًا أن الروس يدركون جيدًا أن هذا الفطر يهدد الثروة الزراعية المصرية والصحة العامة بمشاكل خطيرة للغاية.

وأوضح حلمي، أن مصر تعد من أكبر الدول المستورة للأقماح في العالم ودخول أي نسبة من الأقماح مصابة بفطر “الإرجوت”، له خطورة مستقبلية على الزراعة المصرية، وعلى الصحة العامة في الدولة، مؤكدًا أن نسبة الإصابة التي أقرتها منظمة “الفاو” بالسماح بنسبة 0.05%، هي نسبة غير آمنة وأن قانون الحجر الزراعي في كافة دول العالم تمنع دخول أي مرض أو آفة إلى دولة لا تتواجد بها، بما فيهم روسيا التي لن تسمح بدخول أي مواد زراعية تحمل مشاكل من أمراض أو آفات إلى أراضيها إذ نص قانون الحجر الزراعي بها على عدم دخولها.

وشدد حلمي، على أن قانون الحجر الزراعي يتعلق بكل دولة على حدا، ولا توجد أية منظمة دولية قادرة على فرض قانون معين على أية دولة، لافتًا أن دخول مثل هذه الأقماح إلى مصر وهي مصابة بنسبة 0.05%، يعد نوعًا من “الحرب البيولوجية” ضد مصر، ويمكن أن يؤدي أن يظهر هذا المرض الخطير أن يظهر على الأقماح المصرية، وأن تهدد الصحة العامة باستهلاكها وهو ما سيتسبب في خطورة كبيرة.