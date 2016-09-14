بالفيديو - سام مرسي يغيب عن فوز بارنسلي الرباعي.. ومواصلة حلم التأهل

فاز بارنسلي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري سام مرسي على مضيفه وولفرهمبتون بأربعة أهداف مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي شوط المباراة الثاني لجأ المدرب لدكة بدلاءه.

وفي الدقيقة الـ 69 أجرى المدرب تبديلين بنزول توم برادشاو ومارلي واتكينز بدلا من سام واينال وأدم أرمسترونج.

ولم لمر سوى 3 دقائق حتى سجل بارنسلي الهدف الأول عن طريق كونور أوريهان، قبل أن يضيف أدم هاميل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 83.

وفي الدقيقة الـ 85 أضاف البديل الثالث سايدي يانكو الهدف الثالث، قبل أن يختتم توم باردشاو الأهداف بالهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلا من ضائع، لنيتهي اللقاء بفوز بارنسلي بأربعة أهداف مقابل لا شئ.

سام مرسي اللاعب المصري المنضم حديثا لصفوف منتخب مصر، اكتفى بمتابعة اللقاء من مقاعد البدلاء هذه المرة، ولم يشترك في اللقاء.

فوز بارنسلي رفع رصيدهم للنقطة الـ 15 في المركز الثالث وبنفس الرصيد مع نيوكاسل أصحاب المركز الثاني بفارق الأهداف، وبفارق نقطة عن المتصدر هادريسفيلد صاحب الـ 16 نقطة.

في حين تجمد رصيد وولفرهمبتون عند النقطة التاسعة في المركز الـ 16.