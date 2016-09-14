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تقارير - إنتر مهتم بضم مدافع برشلونة في يناير

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تقارير - إنتر مهتم بضم مدافع برشلونة في يناير تقارير - إنتر مهتم بضم مدافع برشلونة في يناير

(إفي): كشفت تقارير رياضية صادرة الأربعاء أن نادي إنتر ميلانو الإيطالي مهتم بضم ظهير برشلونة، أليكس فيدال، خلال موسم الانتقالات الشتوية القادم.

وذكر موقع (سبورت ميدياست) الإيطالي أن إنتر سيتقدم بعرض لشراء فيدال، الذي لا يشارك أساسيا مع الفريق الكتالوني في الرواق الأيمن، رغم رحيل البرازيلي داني ألفيش.

وأضافت أن اللاعب مستعد للانتقال إلى إيطاليا، خاصة وأنه لا يحظى بدعم من مدربه في برشلونة، لويس إنريكي.

وأضافت أن برشلونة نفسه لن يمانع رحيله في الأغلب، خاصة مع اعتماد المدرب على اللاعب الصاعد سيرجي روبرتو، حال تقدم إنتر بعرض مادي مغري للاستفادة بخدمات لاعب إشبيلية السابق البالغ من العمر 27 عاما والذي انضم إلى البرسا في صيف 2015 مقابل 18 مليون يورو.

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