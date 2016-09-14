تقرير في الجول - رئيس اليويفا الجديد ' مرشح إنفانتينو ودمية بوتين '

انتخب اليوم رئيس الاتحاد السلوفيني أليكساندر سيفرين رئيسا للاتحاد الأوروبي خلفا للفرنسي ميشيل بلاتيني الذي قدم استقالته بعد أن تم حرمانه من ممارسة أي نشاط رسمي يخص كرة القدم لمدة 8 سنوات على خلفية إدانته في أحد وقائع الفساد المتصلة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

أليكساندر سيفيرين فاز اليوم برئاسة الاتحاد الأوروبي بـ42 صوتا من أصل 55 صوتا، حيث حصل منافسه في تلك الانتخابات رئيس الاتحاد الهولندي ميشيل فان براج على 13 صوتا فقط بالجمعية العمومية الغير عاديه التي أقيمت اليوم الأربعاء في أثينا.

المحامي الرئيس

درس سيفيرين المحاماة ليعمل بمكتب والده المختص بالقوانين الرياضية وتمثيل اللاعبين والأندية ولكن علاقته بالرياضة أصبحت وطيدة مع بداية 2005 حيث انضم لمجلس إدارة أحد أندية فرق كرة الصالات ثم الانضمام للجنة المحامين التنفيذية لإدارة إحد أندية الهواة في سلوفينيا وأخيرا الانضمام لمجلس إدارة أحد أندية الدرجة الأولى في سلوفينيا وهو نادي أولمبيا لجوبلجانا حتى 2011، العام الذي شهد رئاسته لاتحاد كرة القدم في سلوفينيا.

مرشح انفانتينو ودمية بوتين

من ضمن الاتهامات التي طالته، أنه المرشح الذي يحركه إنفانتينو رئيس الفيفا وكذلك وصفه البعض بأنه دمية فلاديمير بوتين الرئيس الروسي.

لكنه رد على هذه الاتهامات قائلا "مرة أكون دمية بوتين ومرة أكون صبي انفانتينو، يبدو أن الصحفيين لا يصدقوا بأن هناك شخص من مدينة صغيرة يستطيع أن يكون بهذا المركز دون دعم ورعاية لكن أنا هو هذا الشخص".

بعد رئاسته للاتحاد الدولي لكرة القدم لم يصبح إنفانتينو قادرا على دعم أو جمع أصوات لدعم مرشح بعينه من أجل رئاسة الاتحاد الأوروبي ولكن وفقا للعديد من المصادر والتعليقات من داخل الفيفا فإن سيفيرين كان يملك دعم إنفانتينو من أجل قيادة اليوفا خلفا لبلاتيني.

سيفرين لم يكن يملك دعم إنفانتينو فقط ولكن كان المرشح الوحيد الذي نجح في الحصول على دعم روسيا من أجل رئاسته للاتحاد الأوروبي وذلك بعد اجتماعه مع وزير الرياضة الروسي وتكاثرت الأقاويل عن سبب ترشيح روسيا لسيفرين وكان أبرز ما اشيع بأن الرئيس الجديد للاتحاد الأوروبي لن يفتح أحاديث جديدة تخص عملية ترشيح روسيا لاستضافة مونديال 2018 ووصل الأمر لإطلاق لقب "دمية بوتين" على سيفرين.

سيفرين خرج في أكثر من مناسبه ليؤكد بأنه لم يعطي أي دوله وعود غير واقعيه للحصول على أصواتهم وذلك على خلفية التفسيرات التي خرجت بسبب تصويت روسيا له.

إقناع روسيا بالتصويت له ضمن للمحامي صاحب الـ48 عاما أغلب أصوات دول الاتحاد السوفيتي سابقا بجانب حصوله على أصوات بلاد البلقان وأصوات البلاد الاسكندنافية التي طلبت من سيفرين الترشح من البدايه. بجانب اصوات إيطاليا وقبرص واليونان.

دخيل على أوروبا

13 صوتا فقط لم يحصل عليهم سيفرين من أصل 55 صوتا، واتجهت تلك الأصوات لرئيس الاتحاد الهولندي ولكن لسبب وحيد وهو أنه عضو باللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي وليس دخيلا على اليويفا وذلك وفقا ما أوضحه رئيس الاتحاد الإنجليزي.

سيفرين ليس عضو في اللجنة التنفيذية للإتحاد الأوروبي ولم يسبق له العمل داخل اليويفا على عكس رئيس الاتحاد الهولندي المرشح الوحيد أمام سيفرين.

ويذكر أن أنخيل فيار رئيس الاتحاد الأسباني والذي تولى رئاسة الاتحاد الأوروبي مؤقتا قد سحب ترشيحه من تلك الانتخابات ليصبح سيفرين رئيسا للاتحاد الأوروبي خلفا لبلاتيني وليكمل فترته حتى عام 2019.

إتجاهات سيفرين

سيفرين يعد "وجها جديدا" على الساحة الكروية في الاتحاد الأوروبي وربما ذلك كان سبب نجاحه وهو عدم وجود أي علاقة بينه وبين أحداث الفساد التي طالت الاتحاد الدولي لكرة القدم والكرة الأوروبية مؤخرا فدخل تلك الانتخابات تحت شعار اتحاد أوروبي جديد.

ولكن على الرغم من رغبته في التجديد إلا إنه لا يرى داعي لتغييرات جذرية في كرة القدم الأوروبية، فهو ليس متحمسا لفكرة "دوري السوبر الأوروبي" التي تضم أندية الدوريات الخمسة الكبرى ولا يرغب في تغييرات كبيرة بدوري أبطال أوروبا بحلول عام 2018 وإن كان يرغب في زيادة تواجد الأندية الصغيرة بمنافسة عادله لهم.

هو أيضا سعيد بتواجد 24 فريقا في بطولة أمم أوروبا ولكن غير متحمس لإقامتها في أكثر من دولة ويرى أن الهدف وراء ذلك مادي من الدرجة الأولى في حين أن الفكرة ستكون مرهقه للجماهير التي ستقضي الكثير من الوقت على طرق السفر من أجل حضور مباريات منتخبها.