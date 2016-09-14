تقرير في الجول - جويل بوهانباول.. البديل الأفضل في الدوري الألماني

لم يشارك سوى في 30 دقيقة على مباراتين، ورغم ذلك فهو بطل الإعلام في ألمانيا حتى الآن.. إنه المهاجم الشاب جويل بوهانباول.

صاحب الـ21 عاما يعتبر هذا هو موسمه الأول مع باير ليفركوزن في صفقة معقدة مستمرة منذ ثلاث سنوات بداية من ناديه الأصلي هيلسنكي الذي أعاره إلى ليفركوزن والذي بدوره أعاره لمدة موسم إلى ألين موسم وفروتانا دوسلدورف موسمين قبل الاحتفاظ به هذا الموسم الرابع له في ألمانيا.

بوهانباول حل بديلا في الأسبوع الأول أمام مونشنجلادباخ في الدقيقه 78 ليحرز هدف التعادل مباشرة فور نزوله ولكن لم يكن كافيا فمونشنجلادباخ أحرز الهدف الثاني وظفر بالنقاط الثلاث.

وهذا الأسبوع حل اللاعب بديلا في الدقيقة 72 وفريقه متأخر أيضا بهدف أمام هامبورج ليسجل ثلاثة أهداف متتالية أهدى بهم فريقه الثلاث نقاط ودخل سريعا لقلوب مشجعي فريقه.

بدايته كانت في نادي هيلسنكي وبعمر الـ 16 ظهر مع فريق الرديف لديهم في الدرجة الثالثة الفنلندية مسجلا رقما قياسيا قوامه 33 هدف في 21 مشاركة وذلك في موسم 2011-2012.

مارس 2012 شهد سفر اللاعب للاختبار في ليفربول ونجح في إقناع المسئولين هناك بمستواه ولكن المفاوضات لم تكتمل فالشاب الصغير أراد ضمان حقيقي أنه سيلعب كرة القدم هناك وطلب ما يضمن له إشراكه مع فريق الرديف للنادي لإثبات ذاته وهو ما قوبل بالرفض.

عاد بوهانباول إلى هيلسنكي وتم تصعيده للفريق الأول وفي أول ظهور له مع الفريق سجل ثلاثة أهداف في ظرف 162 ثانية فقط ليستمر مسجلا 24 هدف في 68 مباراة شارك فيها مع فريقه الفنلندي.

إدارة ليفركوزن الألماني قررت إعطاء اللاعب فرصة في صيف 2013 ولكن بطريقة جديدة، تمت استعارة اللاعب من هيلسنكي وإعطاءهم الحرية في نقله أينما شائوا وذلك بعد أن جدد عقده لفريقه الفنلدني حتى 2018.

موسم في ألين في الدرجة الثانية شارك في 22 مباراة وسجل 5 أهداف بعده موسمين في فروتانا دوسلدورف سجل خلالهم 13 هدفا في 59 لقاء ليقرر ليفركوزن مد إعارته مرة أخرى ولكن هذه المرة باستعادته إلى الفريق من أجل حسم قرار شراءه من عدمه بعد الحكم على مستواه خلال هذا الموسم.

وانضم المهاجم الشاب لمنتخب فنلندا الأول منذ 2012 وحتى الآن مشاركا معهم في 20 مباراة مسجلا 4 أهداف دولية.

أما أسلوب اللعب فهو مهاجم أقرب إلى الكلاسيكية بطوله البالغ 185 سم سواء بتواجده داخل منطقة الجزاء أو تحركاته التي تهدف كلها إلى مواجهة المرمى.

مميز في الكرات الرأسية مستغلا طوله بجانب تفضيله اللعب بقدمه اليمنى، اللاعب سدد هذا الموسم في 4 مناسبات على المرمى أحرز بهم 4 أهداف مع ليفركوزن حتى الآن.