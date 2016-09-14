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روني ومخيتاريان خارج قائمة يونايتد لمواجهة فينورد

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روني ومخيتاريان خارج قائمة يونايتد لمواجهة فينورد روني ومخيتاريان خارج قائمة يونايتد لمواجهة فينورد

أعلن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد عن قائمة فريقه لمواجهة فينورد في الدوري الأوروبي.

ويواجه مانشستر يونايتد فينورد في افتتاح مشوار الفريقين في الدوري الأوروبي غدا الخميس.

ويغيب عن مانشستر يونايتد كل من واين روني – الذي تدرب بشكل طبيعي صباح الأربعاء – بجانب هنريك مخيتريان وجيسي لينجارد ولوك شو وأنطونيو فالنسيا.

وفي الوقت نفسه، يدخل بول بوجبا وزلاتان إبراهيموفيتش لقائمة الفريق.

وجاءت القائمة كالتالي..

حراسة المرمى: ديفيد دي جيا – سيرخيو روميرو،

الدفاع: سام جونستون – ماتيو دارميان – إريك بايي - داني بليند - تيموثي فوسو- منساه – ماركوس روخو – كريس سمالينج.

الوسط: مايكل كاريك – مروان فيلايني - أندير هيريرا - خوان ماتا- ممفيس ديباي – بول بوجبا – مورجان شنايدرلين – أشلي يونج.

الهجوم: زلاتان ابراهيموفيتش – أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد.

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