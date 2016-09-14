مصرع 3 من أسرة واحدة اختنقوا بغاز تسرب من اسطوانة بوتاجاز فى الفيوم

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة بمحافظة الفيوم مصرعهم إثر إصابتهم بالاختناق بعد تسرب غاز من اسطوانة بوتاجاز بمنزلهم بالفيوم وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وصرح الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم ان المتوفيين الثلاثة هم "محمد . ا. ا" 50 سنة مصري وابنته مريم 5 سنوات و"هاني .ر. م" 45 سنة وجميعهم من قرية درباش بمركز يوسف الصديق مؤكداً أن سيارات الإسعاف وصلت فوجدتهم جثثا هامدة وتم تسليمهم الي ذويهم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.