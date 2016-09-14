الجيش السورى يعلن قضاءه على مليشيات "داعش" بدير الزور

ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن وحدات من الجيش السورى نفذت اليوم الأربعاء، عملية مركزة على تجمعات وتحصينات لإرهابيى تنظيم "داعش" أحكمت خلالها السيطرة على تلة الصنوف غرب مدينة دير الزور، بعد اشتباكات قوية مع إرهابيى التنظيم، أسفرت عن إيقاع عدد منهم قتلى ومصابين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.

ويحاصر إرهابيو "داعش" عشرات آلاف المواطنين فى دير الزور ويعتدون عليهم ويرتكبون بحقهم المجازر، كانت آخرها أمس التى لقى فيها 19 شخصا مصرعهم ذبحا بالسكاكين على يد إرهابيى "داعش" وتم التنكيل والتمثيل بجثامينهم.