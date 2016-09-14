دنيا بطمة توجّه رسالة غير مباشرة إلى والدة حلا الترك

خضعت الفنانة حلا الترك لجلسة تصوير بمناسبة عيد الأضحى، حيث اختارت إطلالة بالقفطان المغربي.

ووجهت شكرها لزوجة أبيها دنيا بطمة على وقوفها إلى جانبها أثناء جلسة التصوير، كما شكرت والدها ومدير أعمالها محمد الترك.

وعلقت حلا على الصور"جعل الله عيدكم فرحة، بمناسبة عيد الأضحى المجيد".

وتابعت "شكراً حق حبيبتي آنتي دنيا على وقفتج معاي أثناء التصوير، إشراف عام حبيبي أبوي و إدارة أعمالي، يعطيكم ألف عافية جميعا أحبكم ".

وحصدت صور حلا تعليقات من قبل المتابعين، حيث اعتبر بعضهم أن خضوعها لجلسة التصوير بحضور زوجة أبيها وارتداءها للقفطان المغربي من تصميم صديقة دنيا بطمة الحميمة، هو رسالة من دنيا إلى حماتها ووالدة حلا اللتان تشنان حملة ضدها وزوجها الترك، بعد الاتهامات التي تلت مقطع فيديو تتهم فيه حلا زوجة أبيها، بإجبارها على تصوير ريبورتاج القناة الثانية المغربية، وتأكيد الصفحة المساندة لوالدتها أنها تعرضت للضرب والتهديد من بطمة ووالدها.