باب الحارة يعود للتصوير وهؤلاء هم النجوم الذين خرجوا منه

دبي - تمام عجمية

بدأ المخرج ناجي طعمي بتصوير الجزء التاسع من باب الحارة، ولكن كانت المفاجأة الكبيرة بخروج عدة نجوم من العمل، وكانت أول المعتذرين الفنانة كندة حنا التي لعبت دوراً رئيساً في الجزأين الماضيين، وكتبت على صفحتها الشخصية: "بباب الحارة كنت متابعة متلي متلكون لبعض الأجزاء، وبالرغم من تعرضو لكتير من الانتقادات كحتوتة خفيفة لمست قلوب ملايين بالمجتمع العربي وبغض النظر عن قربها أو بعدها للواقع بس العمل آلو جماهيرية كبيرة ماحدا بيقدر ينكرها... بالجزء السابع من باب لحارة شخصية "سارة" حققت جماهيرية وهاد الشي انعكس على محبة كبيرة شفتها ولمستها من خلالكون... مع أنو بعمري ماتخيلت كون واحدة من بطلاتو!! وهيك بتجي الشغلة الحلوة من المكان لي مامنتوقعو دائما"، وكان ثاني المعتذرين الفنان معتصم النهار، الذي لعب دور ظافر في الأجزاء السادس والسابع والثامن، وأرجع النهار سبب انسحابه منه إلى عدم وجود تطورات مهمة وإضافات جديدة على الشخصية، كما اعتبرها "عادية" وليس لها قيمة على الصعيد المهني؛ كونها تحافظ على المحور ذاته، وبالتالي "لست مضطراً على أدائها فلن تضيف لمسيرتي الفنية". وكان الفنان السوري قد صرح مسبقاً بأنه حسم قراره بعدم المشاركة في أجزاء باب الحارة القادمة". معلّقاً عليه بالقول: "تم التعاطي مع العمل باستسهال، من خلال النص وإدارة الممثلين، إلى جانب غياب الكثير من أبطاله وقلّة النجوم المشاركين فيه، على عكس مسلسل خاتون الذي ضم أكثر من عشرة أبطال، وحظي باهتمام كبير من قبل شركة الإنتاج والمخرج، والممثلين وباقي فريق العمل، الأمر الذي دفعني إلى حسم القرار بعدم المشاركة في أجزاء باب الحارة القادمة، كما اعتذر الفنان يحيى بيازي أيضاً عن دوره دون ذكر الأسباب، وبهذا يكون باب الحارة يعود بشخصيات أساسية، ولكن بنجوم جدد فهل سيتقبل المشاهد هذه التغيرات.