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سام العبدلله في عمل عالمي.. فماهو؟

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الخميس 15-09-2016 16:12

شارك الفنان الشاب سام العبد لله بعمل عالمي من خلال أغنية تدعو للسلام تحمل عنوان "stop the war" تأليف وألحان الفنان البرازيلي كاسيانو دومينغيز، وبمشاركة المغنية ثايس.
وعن هذه المشاركة قال سام بتصريح خاص لسيدتي: "ما شدني لهذه المشاركة أنها ليست فقط عالمية، بل إنها تحمل رسالة سامية نحتاجها كلنا في الوقت الحالي، وهي السلام وأنا سعيد أن أكون في عمل كهذا، وخصوصاً أن الفنان البرازيلي كاسبانو هو نجم معروف، وقد اختارني لأكون بهذا المشروع".
من ناحية أخرى يستعد سام لإطلاق أغنية منفردة جديدة، وستكون باللهجة اللبنانية، وستحمل عنوان "سافر".

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سيدتي