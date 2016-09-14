من منع رويدا عطية من الغناء في سوريا؟

منعت شركة "المولى برودكشن" الفنانة رويدا عطية من الغناء في الحفل الذي كان من المقرر أن تحييه في سوريا، وذلك بقرار من وزارة العدل اللبنانية، مما اضطر الفنانة رويدا عطية أن تمتنع عن الغناء بحفل "كرنفال عبق الياسمين" في دمشق، واكتفت أن تكون من المكرمين دون أن تذكر سبب اعتذارها عن الغناء، ويعتبر هذا الحفل ليس هو الوحيد الذي منع سمير عطية من أحيائه، بل هناك أكثر من حفلة، والأمر بينهما مازال في المحاكم، ولا يعلم أحد ما هو نهايته؟ وهل سيكون هذا الخلاف سبباً بغياب رويدا عن الساحة الفنية، ولا يعتبر هذا الخلاف الأول لها مع شركة إنتاج قد أبرمت عقداً معها، بل هذا الخلاف الثاني، فخلافها الأول كان مع شركة "العنود" التي قدمتها بأكثر من عمل ناجح.