أخبار عاجلة

الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر -
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه» -
صور.. محافظ القليوبية يضع لافتة الشهيد «الحارثي» على مدرسة بمسقط رأسه -
ضبط سائق حافلة مدرسية بأسوان لتعاطيه المخدرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

من منع رويدا عطية من الغناء في سوريا؟

Google+ Print

الخميس 15-09-2016 16:02

منعت شركة "المولى برودكشن" الفنانة رويدا عطية من الغناء في الحفل الذي كان من المقرر أن تحييه في سوريا، وذلك بقرار من وزارة العدل اللبنانية، مما اضطر الفنانة رويدا عطية أن تمتنع عن الغناء بحفل "كرنفال عبق الياسمين" في دمشق، واكتفت أن تكون من المكرمين دون أن تذكر سبب اعتذارها عن الغناء، ويعتبر هذا الحفل ليس هو الوحيد الذي منع سمير عطية من أحيائه، بل هناك أكثر من حفلة، والأمر بينهما مازال في المحاكم، ولا يعلم أحد ما هو نهايته؟ وهل سيكون هذا الخلاف سبباً بغياب رويدا عن الساحة الفنية، ولا يعتبر هذا الخلاف الأول لها مع شركة إنتاج قد أبرمت عقداً معها، بل هذا الخلاف الثاني، فخلافها الأول كان مع شركة "العنود" التي قدمتها بأكثر من عمل ناجح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي